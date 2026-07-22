DIAN habilitó la consulta de información para la declaración de renta: así puede revisarla

Los contribuyentes en Colombia ya cuentan con una herramienta que les permitirá preparar con mayor tranquilidad su declaración de renta.

Desde el pasado martes 21 de julio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habilitó la consulta de la información exógena correspondiente al año gravable 2025, un reporte que reúne los datos fiscales entregados por diferentes entidades y que sirve como apoyo para diligenciar la declaración antes del inicio de los vencimientos, programados entre el 12 de agosto y el 26 de octubre.

La entidad recordó que este mecanismo busca facilitar el proceso para las personas naturales, permitiéndoles revisar con anticipación la información que reposa en sus bases de datos y detectar posibles inconsistencias antes de presentar el formulario.

¿Qué información de la DIAN puede consultar para la declaración de renta?

La información exógena corresponde a los reportes que terceros, como empleadores, bancos, clientes, proveedores y notarías, enviaron a la DIAN sobre las operaciones realizadas por cada contribuyente durante 2025.

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En este informe es posible encontrar datos relacionados con salarios y pagos laborales, retenciones en la fuente, saldos e intereses de cuentas bancarias, consumos con tarjetas de crédito, compras de bienes y operaciones inmobiliarias o notariales.

Para consultar y descargar el documento, el ciudadano debe estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT) e ingresar al Portal Transaccional de la DIAN con el usuario y contraseña registrados.

¿Qué hacer si encuentra errores en el reporte de la DIAN?

La autoridad tributaria aclaró que la información exógena es únicamente una herramienta de apoyo para diligenciar el Formulario 210 o utilizar el programa Ayuda Renta.

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En ese sentido, recordó que "la obligación legal y la responsabilidad de declarar las cifras reales recae única y exclusivamente sobre el contribuyente", quien debe respaldar la información con los documentos correspondientes.

Si una persona encuentra diferencias entre el reporte disponible en la plataforma y sus soportes, deberá contactar directamente a la entidad o empresa que suministró la información, como el banco o el empleador, para solicitar la corrección.

La DIAN precisó que no modifica los datos reportados por terceros y que, una vez estos sean corregidos, los cambios podrán reflejarse en el sistema aproximadamente siete días después.

Finalmente, la entidad invitó a los contribuyentes a consultar el calendario oficial de vencimientos y las guías disponibles en el micrositio de Renta Personas Naturales para cumplir oportunamente con esta obligación tributaria.