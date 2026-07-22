CANAL RCN
Salud y Bienestar

Invima prohíbe marca de desodorante en Colombia y alertó riesgos para la salud

La autoridad sanitaria pidió suspender de inmediato el uso del producto y denunciar su comercialización en todo el territorio nacional.

Marca de desodorante prohibido en Colombia
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

julio 22 de 2026
07:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria 226-2026 para advertir sobre la comercialización de un supuesto desodorante natural el cual no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) requerida para su venta en Colombia.

Invima recomienda no comprar este producto para bajar de peso: tiene registro sanitario falso
RELACIONADO

Invima recomienda no comprar este producto para bajar de peso: tiene registro sanitario falso

La autoridad indicó que se trata de un producto fraudulento cuya comercialización ha sido detectada a través de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Se trata del 'desodorante natural' de marca Alufresh.

De acuerdo con la información oficial, la alerta fue emitida tras denuncias recibidas y acciones de vigilancia sanitaria adelantadas por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima.

¿Por qué el Invima alerta sobre el desodorante natural Alufresh?

El Invima explicó que los cosméticos que no cuentan con Notificación Sanitaria Obligatoria representan un riesgo para la salud, ya que no existen garantías sobre su calidad, seguridad, eficacia ni sobre el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con su composición, origen, fabricación, almacenamiento y condiciones de conservación.

La entidad también señaló que, al desconocerse la cadena de comercialización del producto, no es posible establecer su trazabilidad ni verificar si fue almacenado y transportado bajo condiciones adecuadas. Esto incrementa la incertidumbre sobre las condiciones en las que llega al consumidor.

¿Qué recomienda el Invima a quienes tienen el desodorante Alufresh?

Como medida preventiva, el Invima recomendó no comprar productos cosméticos que no cuenten con registro sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria, ya que pueden representar un riesgo para la salud.

Invima amplió la alerta sanitaria por suplementos fraudulentos: ya son más de 120 productos
RELACIONADO

Invima amplió la alerta sanitaria por suplementos fraudulentos: ya son más de 120 productos

Asimismo, pidió a las personas que estén utilizando el desodorante de esta alerta sanitaria, suspender inmediatamente su uso y denunciar los lugares o personas que lo distribuyan o comercialicen a través de los canales oficiales de la entidad.

Adicionalmente, el organismo recordó que los consumidores pueden verificar si un producto cuenta con la correspondiente Notificación Sanitaria Obligatoria mediante la consulta de registros sanitarios disponible en los servicios en línea del Invima.

De igual forma, solicitó a las secretarías de salud realizar actividades de inspección, vigilancia y control para identificar el producto y adoptar las medidas sanitarias correspondientes, mientras que a importadores, distribuidores y comercializadores les ordenó abstenerse de distribuir este producto fraudulento, advirtiendo que el incumplimiento puede dar lugar a medidas de seguridad sanitaria y procesos sancionatorios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Invima

Invima recomienda no comprar este producto para bajar de peso: tiene registro sanitario falso

EPS

Grupo Keralty responde a acusaciones del gobierno Petro tras ser tildado de "genocida"

Enfermedades

El 45% de los casos de demencia podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida: esto reveló la OMS

Otras Noticias

Dian

DIAN habilitó la consulta de información para la declaración de renta: así puede revisarla

La DIAN habilitó la consulta de la información exógena para la declaración de renta 2026. Conozca cómo revisar los datos reportados sobre usted y qué hacer si encuentra inconsistencias.

James Rodríguez

James Rodríguez recibió a un futbolista europeo durante sus vacaciones en Colombia

James Rodríguez disfrutó sus vacaciones en Medellín junto a una estrella del fútbol mundial.

Asesinatos en Colombia

Capturan al presunto asesino de Celeste, la bebé atacada a disparos en una panadería de Polonuevo

España

País europeo busca prohibir a las personas que fumen en playas y terrazas

Fútbol

Jugador de Argentina se despidió de la selección tras la final del Mundial 2026