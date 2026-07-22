CANAL RCN
Colombia

Asesinan al periodista y líder comunitario Jader Durango en Córdoba

La comunidad asegura que Jader Luis Durango no había reportado amenazas en su contra.

Fotos: Magnific y FLIP

Noticias RCN

julio 22 de 2026
07:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El periodista y líder social Jader Luis Durango Petro, de 41 años, fue asesinado en la zona rural del municipio de Tierralta, en el Alto Sinú, Córdoba.

Capturan al presunto asesino de Celeste, la bebé atacada a disparos en una panadería de Polonuevo
RELACIONADO

Capturan al presunto asesino de Celeste, la bebé atacada a disparos en una panadería de Polonuevo

El comunicador, reconocido por su labor en el colectivo de comunicación CASUP y por su trabajo con procesos juveniles, fue atacado con arma de fuego por sujetos desconocidos en el corregimiento de Batata, en la vía que conecta las veredas Murmullo y La Sierpe.

Durango Petro residía con su familia en el barrio La Victoria de Batata, a más de 60 kilómetros del casco urbano de Tierralta, sobre la margen izquierda del río Sinú. Era ampliamente respetado por su comunidad debido a su vocación de diálogo y su compromiso con visibilizar las necesidades del territorio.

Desgarrador testimonio de la madre de bebé de asesinada en una panadería en Polonuevo, Atlántico
RELACIONADO

Desgarrador testimonio de la madre de bebé de asesinada en una panadería en Polonuevo, Atlántico

Conmoción en la comunidad

El homicidio generó consternación entre habitantes, organizaciones sociales y colectivos periodísticos del departamento. La comunidad asegura que la víctima no había reportado amenazas en su contra y destacan su papel como promotor de iniciativas juveniles y líder comunitario.

Su asesinato se suma a la creciente preocupación por la seguridad de periodistas y líderes sociales en Córdoba, una región marcada por la violencia y la falta de garantías para quienes ejercen labores de comunicación y defensa de derechos.

Torturado y con puñaladas hallaron el cuerpo que sería de Camila Potosí: tenía 8 meses de embarazo
RELACIONADO

Torturado y con puñaladas hallaron el cuerpo que sería de Camila Potosí: tenía 8 meses de embarazo

Pronunciamiento de la FLIP

"Lamentamos el asesinato de Jader Durango, periodista comunitario, locutor, líder social y promotor de procesos juveniles en Tierralta, Córdoba. Desde la FLIP expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas. Continuaremos documentando el caso y haciendo seguimiento a la situación en el departamento", expresó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Homicidio de agricultor y transportador en Puerto Parra: ofrecen $30 millones de recompensa
RELACIONADO

Homicidio de agricultor y transportador en Puerto Parra: ofrecen $30 millones de recompensa

El organismo reiteró la necesidad de que las autoridades avancen con celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar justicia en un contexto donde la violencia contra comunicadores comunitarios sigue en aumento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Capturan al presunto asesino de Celeste, la bebé atacada a disparos en una panadería de Polonuevo

ELN

El aterrador prontuario de ‘Barbas’: pasó del ELN a las disidencias y estuvo detrás de 61 asesinatos

Inpec

Confirman el fallecimiento de alias Búho, excabecilla de Los Rastrojos, en La Picota

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Primer accidente en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿qué pasó?

Las 24 celebridades vivieron su primer reto de la caja misteriosa bajo las exigencias de los tres chefs.

Invima

Invima prohíbe marca de desodorante en Colombia y alertó riesgos para la salud

La autoridad sanitaria pidió suspender de inmediato el uso del producto y denunciar su comercialización en todo el territorio nacional.

Dian

DIAN habilitó la consulta de información para la declaración de renta: así puede revisarla

España

País europeo busca prohibir a las personas que fumen en playas y terrazas

Fútbol

Jugador de Argentina se despidió de la selección tras la final del Mundial 2026