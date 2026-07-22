Asesinan al periodista y líder comunitario Jader Durango en Córdoba

El periodista y líder social Jader Luis Durango Petro, de 41 años, fue asesinado en la zona rural del municipio de Tierralta, en el Alto Sinú, Córdoba.

El comunicador, reconocido por su labor en el colectivo de comunicación CASUP y por su trabajo con procesos juveniles, fue atacado con arma de fuego por sujetos desconocidos en el corregimiento de Batata, en la vía que conecta las veredas Murmullo y La Sierpe.

Durango Petro residía con su familia en el barrio La Victoria de Batata, a más de 60 kilómetros del casco urbano de Tierralta, sobre la margen izquierda del río Sinú. Era ampliamente respetado por su comunidad debido a su vocación de diálogo y su compromiso con visibilizar las necesidades del territorio.

Conmoción en la comunidad

El homicidio generó consternación entre habitantes, organizaciones sociales y colectivos periodísticos del departamento. La comunidad asegura que la víctima no había reportado amenazas en su contra y destacan su papel como promotor de iniciativas juveniles y líder comunitario.

Su asesinato se suma a la creciente preocupación por la seguridad de periodistas y líderes sociales en Córdoba, una región marcada por la violencia y la falta de garantías para quienes ejercen labores de comunicación y defensa de derechos.

Pronunciamiento de la FLIP

"Lamentamos el asesinato de Jader Durango, periodista comunitario, locutor, líder social y promotor de procesos juveniles en Tierralta, Córdoba. Desde la FLIP expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas. Continuaremos documentando el caso y haciendo seguimiento a la situación en el departamento", expresó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

El organismo reiteró la necesidad de que las autoridades avancen con celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar justicia en un contexto donde la violencia contra comunicadores comunitarios sigue en aumento.