Davivienda remata carros desde $3 millones: listado completo y, ¿cómo participar?

Los remates de vehículos se han convertido en una alternativa cada vez más atractiva para los colombianos que buscan comprar carro a precios más bajos que en el mercado tradicional.

En el último tiempo, tanto la DIAN como los bancos realizan este tipo de procesos de manera pública, y en esta ocasión Davivienda vuelve a captar la atención con un catálogo de automóviles que incluyen desde modelos recientes hasta clásicos, con precios que arrancan desde los $3 millones de pesos.

Carros en remate de Davivienda que van desde $3 millones

El gran beneficio de estos remates es que los precios son considerablemente más bajos que los habituales. En la lista actual de Davivienda aparecen vehículos ubicados en diferentes ciudades del país como Bogotá, Barranquilla y Cartagena.

Algunos ejemplos destacados son:

Daewoo Espero DLX DE LUXE MT 2000CC, modelo 1994: $3.029.000

Chevrolet Joy, modelo 2022: $32.300.000

Kia Picanto, modelo 2020: $35.000.000

Ford Ecosport, modelo 2020: $44.000.000

Chevrolet Trail Blazer, modelo 2017: $81.000.000

Toyota Hilux, modelo 2023: $227.000.000.

También hay disponibles camionetas Audi Q3 y otros vehículos en rangos de precios intermedios.

¿Cómo participar en un remate de Davivienda?

De acuerdo con el banco, los carros se entregan en el mismo estado en el que fueron recogidos, por lo que es importante que los interesados revisen cuidadosamente las condiciones antes de hacer una oferta.

Para participar, los ciudadanos deben ingresar a la página oficial de Davivienda, en la sección de “vehículo particular”. Allí encontrarán el listado completo de automóviles disponibles, junto con los formatos oficiales que deben diligenciar para realizar una propuesta formal.