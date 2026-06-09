La iniciativa de Davivienda que une moda, tecnología y sostenibilidad desde Panamá para Latinoamérica

En un despliegue que reafirma el peso del talento regional en el escenario internacional, Davivienda presentó desde Panamá una nueva edición de RojoTú. Esta iniciativa, que nació en Colombia y cumple ocho años de trayectoria, se consolida como una plataforma de integración que hoy conecta a más de 22.000 colaboradores distribuidos en seis mercados estratégicos: Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Miami.

Tras celebrar su edición anterior en Cali, el proyecto da un salto hacia la proyección internacional con el lanzamiento de su concepto IN-TACTO para la versión 2027. Esta propuesta busca construir una visión donde el avance de la tecnología y el desarrollo humano convergen sin perder la esencia cultural.

La iniciativa pone al individuo en el centro de las transformaciones globales, promoviendo espacios donde la innovación potencie la identidad latinoamericana.

Al respecto, Martha Luz Echeverri, Vicepresidente de Talento Humano y Administrativo de Davivienda, destacó que RojoTú no es solo una expresión corporativa, sino una experiencia integral que evoluciona junto a las personas y permite llevar los conocimientos y el talento de la región a una conversación global.

Impacto social y preservación de saberes ancestrales

El modelo de RojoTú va más allá de la experiencia interna para los colaboradores de la entidad, funcionando como un motor de impacto económico e inclusión. Para esta nueva versión, se incorporan al proyecto creaciones de artesanas de la comunidad Wounaan del Chocó, en Colombia, junto con el trabajo de artesanos locales de Panamá.

A través de la Tienda RojoTú, estas piezas artesanales encontrarán una vitrina internacional que genera ingresos directos para el desarrollo y fortalecimiento de sus comunidades de origen.

En palabras de Maritza Pérez, Vicepresidente Ejecutiva de Banca Personal y Mercadeo de Davivienda, la elección de Panamá como sede demuestra cómo la creatividad y el talento regional pueden trascender fronteras para proyectar lo mejor de Latinoamérica.

A este ecosistema se suman iniciativas impulsadas por Social Skin, la plataforma de emprendimiento social del Grupo Bolívar que en 2026 convocó más de 700 proyectos en la región. Entre las propuestas destacadas en esta edición figuran Simple AF, una empresa panameña orientada a la transformación de residuos textiles en oportunidades para mujeres, y 100% Felices, una iniciativa colombiana que promueve la generación de ingresos para madres cuidadoras.

Javier Suárez, Presidente de Davivienda Colombia, concluyó señalando que el verdadero valor de la iniciativa radica en el rostro humano y en las historias que respaldan a cada artesano y emprendedor. Con esta visión, la organización busca continuar abriendo caminos para el talento local en toda la región.