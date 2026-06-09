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Reconocida actriz tuvo que hospitalizar a su bebé de emergencia: esto fue lo que pasó

Así lo relató la actriz colombiana.

Foto: Magnific

Noticias RCN

septiembre 06 de 2026
12:35 p. m.
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La destacada actriz colombiana Ana María Estupiñán, conocida por sus papeles protagónicos en producciones de gran sintonía nacional e internacional como Rigo, conmovió a sus seguidores al compartir detalles de un episodio sumamente doloroso y complejo que vivió tras el nacimiento de su primer hijo, Emanuel.

Junto a su esposo, el creador de contenido Mattías Bylin, la artista abrió su corazón para revelar el proceso médico de emergencia que enfrentaron cuando el pequeño tuvo que permanecer internado en el centro asistencial.

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De acuerdo con lo expresado por la pareja, el nacimiento del pequeño trajo consigo complicaciones médicas inesperadas durante y después del parto.

Esto contó la actriz sobre su bebé

Aunque inicialmente el equipo de especialistas contempló un parto vaginal y la evolución marchaba en ese sentido, el proceso se estancó tras varias horas de trabajo, por lo que el cuerpo médico tuvo que realizar una intervención quirúrgica de urgencia. El agotamiento de la jornada provocó momentos desgastantes en los que la actriz llegó a desmayarse debido a la exigencia física y emocional.

La angustia principal surgió al cabo de dos días, cuando la actriz recibió el alta médica pero el recién nacido no pudo regresar a casa con ella. Tras detectar ciertas alteraciones en sus valores de salud, el personal médico dictaminó la hospitalización inmediata de emergencia para el bebé, una noticia devastadora para los primerizos padres.

La permanencia del pequeño Emanuel en la unidad hospitalaria dejó una profunda huella en la actriz, quien calificó la experiencia como un hecho "realmente desgarrador", marcado por el temor, la desorientación y el dolor de la separación forzosa en sus primeros días de vida.

A la tensión del panorama médico se sumó el impacto psicológico en la etapa de posparto de Estupiñán. La talentosa artista confesó que haber tenido que someterse a una cesárea no planificada generó en ella intensos sentimientos de culpa, desencadenando fuertes ataques de ansiedad durante los días de internación de su hijo.

A pesar de los abrumadores momentos de incertidumbre, Emanuel logró evolucionar favorablemente gracias a la pronta atención de los médicos. Tras la superación de la emergencia, la pareja dedicó sentidas palabras a su primogénito, destacando que esta prueba fortaleció aún más su núcleo familiar.

Con este testimonio, Ana María Estupiñán busca visibilizar las dificultades físicas y emocionales que pueden presentarse durante la maternidad, rompiendo la romantización de este proceso y recibiendo una ola de mensajes de solidaridad y apoyo por parte de miles de fanáticos en redes sociales.

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