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“Este no puede ser el lenguaje del Estado”: Defensora del Pueblo cuestiona uso de cuerpos de personas muertas

Para la defensora, es necesario no convertir la confrontación contra los grupos armados ilegales en una disputa por demostrar quién puede ejercer mayor crueldad.

Noticias RCN

septiembre 06 de 2026
11:58 a. m.
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Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, compartió un comunicado en el que cuestionó y rechazó el uso de los cuerpos de personas fallecidas en declaraciones públicas. Esto, luego de un video compartido por el presidente Abelardo de la Espriella en el que se ve caminando junto a los cadáveres.

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Para la defensora, es necesario mantener los límites que establece la Constitución y no convertir la confrontación contra los grupos armados ilegales en una disputa por demostrar quién puede ejercer mayor crueldad.

Según señaló, las imágenes utilizadas por las autoridades y la manera en que se presentan los resultados de las operaciones también tienen un impacto en la sociedad.

“Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes. La muerte no es nueva, es recurrente. La muerte de civiles y la muerte de combatientes, la muerte de inocentes y la muerte de culpables”, aseguró.

Su advertencia se centra en la necesidad de que el Estado conserve la dignidad humana como uno de sus principios fundamentales, incluso cuando se enfrenta a integrantes de grupos armados ilegales.

“Colombia conoce demasiado bien lo que ocurre cuando los cuerpos, la humillación y el miedo se utilizan para enviar mensajes de dominio”.

Para la funcionaria, la respuesta de las instituciones frente a la violencia no debería reproducir los métodos o símbolos asociados con los actores ilegales que combaten.

Por el contrario, considera que la legitimidad del Estado depende precisamente de su capacidad para actuar dentro de los límites establecidos por la ley.

En ese sentido, sostuvo que la fortaleza institucional se debe demostrar a través de la protección de la población, el cumplimiento de las normas y el respeto por los derechos humanos.

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Marín también se refirió a una página en internet en la que al parecer se publica información sobre los resultados de las operaciones ordenadas por el mandatario y donde se divulgan datos de los fallecidos.

“Por eso también llama la atención que existe un portal denominado Las Bajas del Tigre, que no se ha confirmado que sea una página oficial, pero allí se cuentan los muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente de la República. En esto sí que hay que ser cautelosos, porque en el pasado la política que evaluaba los resultados en bajas de en combate conllevó a un crimen de sistema que hoy es juzgado por la JEP, los llamados falsos positivos”.

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