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Erupción de volcán en Indonesia obliga a cerrar ocho aeropuertos: más de 150.000 pasajeros quedaron varados

Del total de operaciones canceladas o suspendidas, 58 correspondían a vuelos internacionales y 409 a rutas nacionales.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 06 de 2026
12:43 p. m.
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La actividad del volcán Anak Krakatoa provocó una fuerte alteración del transporte aéreo en Indonesia. Las autoridades ordenaron el cierre temporal de ocho aeropuertos, incluido el principal terminal de la capital, Yakarta, debido a la presencia de ceniza volcánica en el espacio aéreo.

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Cierran ocho aeropuertos en Indonesia por erupción de volcán

La medida dejó a más de 150.000 pasajeros afectados y ocasionó la suspensión de 467 vuelos, según informó el Ministerio de Transportes de Indonesia. Del total de operaciones canceladas o suspendidas, 58 correspondían a vuelos internacionales y 409 a rutas nacionales.

La interrupción de las operaciones en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, ubicado en Yakarta, comenzó aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del domingo. La suspensión fue extendida varias veces durante la jornada y, posteriormente, las autoridades decidieron mantenerla hasta las 11:59 de la noche, hora local.

La decisión fue tomada después de que los análisis realizados durante el día detectaran la presencia y dispersión de ceniza volcánica en las inmediaciones del aeropuerto.

Este material representa un riesgo considerable para la aviación, debido a que puede ingresar a los motores de las aeronaves y ocasionar daños o afectar su funcionamiento. Por esta razón, las autoridades mantienen restricciones mientras evalúan las condiciones del espacio aéreo.

Anak Krakatoa mantiene actividad

El volcán Anak Krakatoa, ubicado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra, entró en erupción el sábado. Durante el fenómeno expulsó lava y registró explosiones que, según la agencia indonesia de vulcanología, pudieron escucharse a una distancia de hasta 700 kilómetros.

La actividad volcánica continuó durante el domingo, cuando se registraron otras dos erupciones.

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La ceniza expulsada por el volcán no solo afectó las operaciones aéreas. También llegó hasta Bandar Lampung, en el extremo sur de la isla de Sumatra, donde cubrió vehículos estacionados y los bordes de algunas carreteras.

La situación también generó cambios en las actividades educativas. La administración de Yakarta anunció que las escuelas permanecerán cerradas durante el lunes y que las clases se desarrollarán de manera virtual. Por ahora, las autoridades no han establecido durante cuánto tiempo se mantendrá esta medida.

Por ahora, los esfuerzos se concentran en evaluar la evolución de la actividad volcánica, garantizar la seguridad de los pasajeros y determinar cuándo las condiciones permitirán reanudar las operaciones aéreas con normalidad.

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