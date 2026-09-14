Así es como la energía solar está impulsando la educación, la agricultura y el acceso al agua en Colombia

La infraestructura destinada a producir energía solar también está siendo aprovechada para desarrollar proyectos educativos, actividades agrícolas y soluciones de acceso al agua en diferentes regiones de Colombia.

Estas iniciativas se adelantan en ocho departamentos y están vinculadas a 50 proyectos de generación distribuida operados por Unergy. Su implementación muestra cómo los espacios asociados a la transición energética pueden tener otros usos y responder a necesidades concretas de las comunidades.

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“Durante años medimos el éxito de la transición energética por la cantidad de megavatios instalados. Sin embargo, este no es el único indicador de éxito, también lo es cuánto desarrollo logra generar esa infraestructura en los territorios”, afirmó Eduardo Ospina, CEO y cofundador de la compañía.

¿Cómo se aprovecha la infraestructura solar en educación y agricultura?

Uno de los usos identificados está relacionado con la formación de estudiantes. Mediante Solab, jóvenes universitarios pueden realizar prácticas, experimentar con tecnología solar y adquirir conocimientos técnicos aplicables al sector de las energías renovables.

Los terrenos también se están empleando para probar actividades productivas compatibles con la generación eléctrica. En una instalación ubicada en la zona atendida por Unergy se habilitó un espacio para el proyecto apícola del emprendedor Eynar Albeiro Muñoz, quien trabaja con varias colmenas para aumentar su producción de miel.

En El Copey, Cesar, se desarrolló otra experiencia junto con la emprendedora Danna Fernández. La iniciativa consistió en cultivar sandía baby sin utilizar pesticidas tradicionales, con prácticas orientadas al cuidado y la recuperación del suelo.

Agua lluvia y tecnología, otros usos vinculados a estos proyectos

En instituciones educativas, la infraestructura también ha facilitado la instalación de sistemas para captar, almacenar y purificar agua lluvia. La iniciativa es desarrollada por Unergy en alianza con Sun Factory.

Uno de estos sistemas comenzó a funcionar en julio de 2026 en la Institución Educativa Tomasa Nájera, sede La Valerosa, en Mompox. El equipo tiene capacidad para 1.250 litros y beneficia a cerca de 200 estudiantes con agua apta para el consumo.

Además, se han creado herramientas tecnológicas para agilizar permisos, licencias y trámites relacionados con los proyectos energéticos. Los casos reflejan que la transición hacia fuentes renovables puede articularse con soluciones educativas, productivas y sociales, más allá de su aporte al sistema eléctrico.