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Minhacienda no se guardó nada y reveló qué pasará con el impuesto al patrimonio

Este impuesto juega un papel clave en la estrategia económica del gobierno.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
08:27 p. m.
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Noticias RCN habló en exclusiva con el ministro de Hacienda Miguel Gómez, quien no se guardó nada y reveló cuáles serán los planes del gobierno de Abelardo de la Espriella en materia económica.

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Para nadie es un secreto que el terremoto del 10 de agosto en San José de Palmar cambió los planes del gobierno, el cual se había posesionado hace tan solo tres días.

Reducción al 4x1.000 y otros anuncios

Frente a ello, el jefe de cartera recalcó que la contingencia incrementó los desafíos. No obstante, contó cómo será la estrategia de cara al corto plazo, la cual se centrará en tres componentes o tiempos.

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El primero se está centrando en el Presupuesto General 2027, el cual este 14 de septiembre fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso por 634.9 billones de pesos.

Posteriormente, vendrá el segundo enfocado en la llamada ley de rescate, la cual será presentada en octubre. La columna vertebral estará centrada en medidas de reducción tributaria que estimulen el crecimiento económico.

Impuesto al patrimonio “no va”

La sorpresa inicial que dio el ministro es que habrá una reducción gradual del 4x1.000. Señaló que, si bien no se puede eliminar de raíz y ha sido eficaz para el recaudo, afirmó que su reducción se contemplará en la ley de rescate.

También reveló que “no va” el impuesto al patrimonio y la sobretasa de este: “Todos estos impuestos han producido algo muy grave”.

La empresa Siigo explica que este impuesto es un “tributo que grava el patrimonio líquido de ciertos contribuyentes”. Para ello, la DIAN parte del patrimonio bruto y patrimonio líquido para saber a quiénes les aplica.

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