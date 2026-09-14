Demanda contra las comisiones de la Cámara podría poner en riesgo decisiones del Congreso

Una demanda presentada ante el Consejo de Estado podría generar un nuevo problema para la Cámara de Representantes.

El proceso cuestiona el acta con la que se definió qué congresistas integrarían las comisiones constitucionales de la Cámara, debido a una posible diferencia entre la fecha en la que se realizó la elección y lo que establece la ley. Pero, ¿por qué es importante?

Las comisiones son grupos de congresistas que se encargan de estudiar y discutir diferentes proyectos y temas antes de que estos lleguen a las plenarias. Por eso, su conformación es fundamental para que puedan avanzar distintas decisiones del Congreso.

¿Dónde está el problema?

La discusión está relacionada con la fecha en la que se eligieron esas comisiones. Según lo expuesto, la ley establece que la elección debe realizarse durante la semana posterior a la instalación de la corporación.

Este año, el Congreso se instaló el 20 de julio, que fue lunes. Por esa razón, la elección de las comisiones debía realizarse durante la semana siguiente, es decir, a partir del 27 de julio. Sin embargo, el acta que está siendo cuestionada corresponde al 20 de julio.

En otras palabras, la demanda plantea que las comisiones habrían sido conformadas antes de la fecha que, según la interpretación presentada, establecía la ley.

¿Qué hizo el Consejo de Estado?

La conformación de las comisiones fue demandada ante el Consejo de Estado. El tribunal admitió la demanda y, como parte del proceso, solicitó a la Cámara una copia del acta correspondiente al 28 de julio.

Es importante aclarar que esto no significa que las comisiones ya hayan sido anuladas. El proceso continúa y será el Consejo de Estado el que determine si existió alguna irregularidad y, de ser así, cuáles serían sus consecuencias.

¿Por qué podría ser un problema grande?

Si el Consejo de Estado determina que la elección de las comisiones no fue válida, la Cámara tendría que volver a realizar el proceso para definir quiénes integran cada comisión.

Pero hay una segunda pregunta: ¿qué pasaría con las decisiones que esas comisiones ya tomaron?

Ese es uno de los puntos que podría generar mayor impacto. Entre las decisiones recientes está la aprobación del monto del Presupuesto General de la Nación para 2027, que quedó establecido en $634,9 billones.

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Por ahora, no se puede decir que esta decisión vaya a quedar anulada. Eso dependerá de lo que determine el Consejo de Estado.