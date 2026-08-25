“Educación para reconstruir Colombia”: Economistas recaudarán fondos tras terremoto

El próximo 26 de octubre, una jornada de 12 horas reunirá a 26 speakers en una iniciativa que busca convertir el conocimiento en recursos para las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto. El evento tendrá una programación virtual y otra presencial en Bogotá.

Una jornada que normalmente estaría dedicada al aprendizaje tendrá esta vez un propósito adicional: apoyar la reconstrucción de Colombia.

“Educación para reconstruir Colombia” se realizará el próximo 26 de octubre y reunirá a empresarios, creadores, autores, deportistas y educadores en una programación que se extenderá durante 12 horas.

¿Cómo será la jornada de 12 horas?

La programación comenzará a las 9:00 a. m. con una experiencia virtual desde DaviArena. Durante seis horas, 13 invitados compartirán contenidos y conversaciones sobre liderazgo, emprendimiento, finanzas, negocios, servicio al cliente, crecimiento personal y mentalidad.

Entre los speakers confirmados para esta primera franja están Nicolás Abril, Luis Guillermo Buitrago, Borja Castelar, Felipe Gómez, Víctor Küppers, Jonatan Loidi, Juan Medina, Juan Pablo Neira, Héctor Orozco, Nicolás Reyes, Jorge Rosas, Oso Trava y Freddy Vega.

A las 3:00 p. m., la jornada se trasladará al Movistar Arena de Bogotá, donde otros 13 invitados completarán la programación hasta las 9:30 p. m.

En esta segunda parte participarán, entre otros, Juan Carlos Echeverry, David Gómez, David Llano, Tatán Mejía y Maleja Restrepo, Carolina Pineda, Sylvia Ramírez, Mauricio Salazar, Sebastián Toro, Gabriel Vallejo López, Wilder Zapata y Juan Pablo Zuluaga.

¿A dónde irán los recursos recaudados?

El propósito solidario está directamente relacionado con la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Los recursos obtenidos durante la jornada serán canalizados a través de la Fundación Grupo Argos y estarán destinados a apoyar la reconstrucción de viviendas de familias que perdieron sus hogares, así como el mejoramiento de infraestructura en el departamento del Chocó.

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Pero la iniciativa contempla un elemento adicional: la Fundación Grupo Argos multiplicará el valor total recaudado, con el objetivo de ampliar el impacto de los aportes.

Así, la propuesta busca mantener activa la ayuda incluso después de que disminuya la atención inicial sobre la emergencia y concentrar esfuerzos en una etapa que puede extenderse durante meses: la reconstrucción.

¿Cómo se puede participar en el evento?

Las personas interesadas podrán realizar su donación a través de TuBoleta. Como parte de la iniciativa, el aporte permitirá recibir una invitación para participar en la jornada y acceder a la programación virtual desde las 9:00 a. m.

Las empresas también podrán vincularse mediante la adquisición de invitaciones en volumen para sus colaboradores. Para esta modalidad habrá un formulario habilitado en la plataforma de TuBoleta.

La producción del encuentro contará además con la participación de Movistar Arena, DaviArena, TuBoleta, Breakfast Live, Thunder Production y Venues & Snacks, junto con aliados, proveedores y equipos que pondrán sus capacidades al servicio de la jornada.

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El evento busca que una actividad de formación y entretenimiento pueda convertirse también en una herramienta concreta para movilizar recursos hacia las comunidades que todavía necesitan apoyo.