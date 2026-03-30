¿Desde cuándo se puede quitar un plan de celular e internet sin trabas?: ‘Tatequieto’ a los operadores

A partir del 1 de octubre de 2026, los usuarios colombianos podrán cancelar sus servicios de telefonía móvil sin enfrentar las largas esperas telefónicas y obstáculos que tradicionalmente imponían las operadoras.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones emitió una resolución que transforma radicalmente la forma en que los consumidores pueden dar de baja sus planes de comunicaciones.

La nueva normativa establece que los usuarios podrán cancelar servicios de celular, internet y televisión desde cualquier dispositivo o por línea telefónica, eliminando la necesidad de desplazamientos presenciales o extensas llamadas con operadores.

¿Cómo quitar un plan de celular o de internet sin filas?

Según la resolución, se ha establecido "una modificación con un canal exclusivo para realizar cancelaciones de los servicios de telecomunicaciones, porque evitamos el ‘pimponeo’ y el traslado innecesario que se les realizaba a los usuarios para poder cancelar un servicio de comunicación”.

El término ‘pimponeo’ hace referencia a la práctica común de transferir repetidamente a los usuarios entre diferentes departamentos o representantes sin resolver su solicitud.

La resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones responde a múltiples quejas de usuarios que durante años han reportado dificultades extremas para cancelar servicios contratados.

¿Cuándo se activa la resolución para quitar planes de celular e internet sin filas?

El cronograma de implementación establece dos fechas clave. Para los operadores móviles, la plataforma de cancelación debe estar habilitada desde el 1 de octubre de 2025.

Para el resto de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet fijo y televisión por suscripción, la fecha límite se extiende hasta noviembre de 2025.

Además de facilitar las cancelaciones, la medida también introduce limitaciones a la publicidad que realizan las compañías de telecomunicaciones, aunque la resolución no especifica el alcance exacto de estas restricciones. Esta disposición busca proteger a los consumidores de prácticas comerciales agresivas que dificultan la toma de decisiones informadas.

Las prácticas cuestionadas incluían tiempos de espera telefónica superiores a una hora, exigencia de presentación personal en oficinas remotas y procesos burocráticos diseñados para desalentar las cancelaciones.