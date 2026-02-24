Usuarios de este operador móvil podrán viajar con descuentos de hasta 30% en Colombia y el exterior

CANAL RCN
Economía

Usuarios de Tigo podrán acceder a descuentos de hasta 30% en vuelos nacionales e internacionales con JetSMART. Conozca fechas, condiciones y cómo aplicar.

Tiquetes aéreos de bajo costo / Foto: Pixabay.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
04:19 p. m.
Viajar será más barato para miles de colombianos. Los clientes de Tigo podrán acceder a descuentos exclusivos en tiquetes de JetSMART, gracias a una alianza que promete rebajas de hasta el 30% en rutas nacionales y 25% en trayectos internacionales.

La iniciativa estará vigente desde el pasado 15 de febrero al 15 de marzo de 2026, periodo en el que los usuarios del operador móvil podrán comprar sus pasajes a través de los canales digitales de Tigo con tarifas preferenciales para volar hasta el 30 de junio de 2026.

Descuentos de hasta el 30% y condiciones clave

El beneficio aplica sobre tarifas regulares antes de impuestos. Además, en tarifas promocionales se otorgará un 10% adicional. Sin embargo, hay condiciones que los viajeros deben tener en cuenta:

  • Compra mínima de 10 días de anticipación para vuelos nacionales.
  • Compra mínima de 20 días para vuelos internacionales.

La alianza busca facilitar la planificación de viajes, especialmente en temporadas de alta demanda.

“En JetSMART trabajamos permanentemente en consolidar alianzas que generen valor tangible para los colombianos. Junto a Tigo integramos capacidades para ofrecer condiciones preferenciales que faciliten el acceso al transporte aéreo”, afirmó Carolina Ruiz, Gerente Comercial de JetSMART en Colombia.

Más rutas y beneficios para viajeros frecuentes

JetSMART continúa ampliando su presencia en el país. Actualmente opera 19 rutas domésticas y 7 internacionales, conectando 10 ciudades clave.

La aerolínea, reconocida por Skytrax 2025 como la mejor en su categoría, cuenta con una flota de 54 aeronaves Airbus A320neo y A321, destacadas por su eficiencia y menor impacto ambiental.

Además, los viajeros podrán seguir acumulando millas gracias a su convenio con American Airlines, a través del programa AAdvantage®, lo que suma valor a cada trayecto.

