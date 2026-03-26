Ponen freno a operadores: ahora podrá cancelar su plan sin llamadas eternas ni obstáculos

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió la Resolución 8171, que modifica el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones.

Los cambios tocan cuatro puntos concretos: cancelación de contratos, transparencia en la facturación, condiciones de la publicidad y plazos en la portabilidad numérica.

Cancelar un contrato será más rápido y sin trabas

Los operadores deberán habilitar un canal digital exclusivo y automatizado, disponible las 24 horas, solo para recibir solicitudes de cancelación de contratos. Funcionará mediante chatbot en aplicaciones de mensajería masiva.

Dentro de ese canal, los operadores no podrán hacer ofertas ni intentar retener al usuario. El flujo se limita estrictamente a procesar la cancelación.

El operador tendrá 15 días hábiles para responder y, si aprueba la cancelación, debe emitir una certificación formal. La normativa también establece tiempos claros: si el usuario solicita la cancelación al menos tres días hábiles antes del corte de facturación, esta se hará efectiva en ese mismo ciclo.

Esta medida rige desde el 1 de octubre de 2026 para operadores móviles y desde el 1 de diciembre de 2026 para quienes presten únicamente servicios fijos.

Facturas más claras y publicidad más justa

Quienes tengan paquetes que combinan servicios fijos y móviles verán en su factura el precio de cada servicio por separado, junto con subtotales diferenciados. Esto aplica desde el 1 de julio de 2026. La misma información deberá estar disponible en el comparador de planes del sitio web de cada operador.

En materia de publicidad, los operadores con espectro IMT que ofrezcan paquetes fijo-móvil no podrán dirigir ofertas ni anuncios a usuarios de operadores móviles virtuales o de empresas que no tengan ese tipo de paquetes.

Sobre portabilidad numérica, si un usuario ya portó su número y quiere regresar al operador de origen, deberá esperar 30 días calendario antes de iniciar una nueva solicitud. La medida busca darle tiempo real para evaluar su experiencia sin presiones comerciales. Entra en vigor el 1 de septiembre de 2026.