La práctica por la que la SIC está investigando a los operadores móviles más importantes de Colombia

Una nueva y severa investigación administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha puesto en el ojo del huracán a los cuatro operadores de telefonía móvil más importantes de Colombia: Tigo, Claro, Movistar y WOM.

La posible práctica que los expone a multas multimillonarias es la presunta falta de mecanismos de seguridad y verificación de identidad adecuados en el proceso de reposición de SIM Cards, lo que habría facilitado el fenómeno conocido como SIM Swapping (intercambio no autorizado de la tarjeta SIM) y, consecuentemente, la vulneración de los derechos y la seguridad financiera de millones de usuarios en el país.

La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la SIC ha iniciado el proceso contra las empresas Colombia Móvil S.A. ESP (Tigo), Comunicación Celular S.A. Comcel (Claro), Colombia Telecomunicaciones S.A. Esp BIC (Movistar) y Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM).

De comprobarse las conductas investigadas, cada operador podría enfrentar sanciones económicas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), una cifra que se traduce en más de 20.000 millones de pesos colombianos para cada una, sumando un potencial monto que supera los 80.000 millones en total.

Fuerte polémica en contra de operadores móviles

El centro de la controversia es el SIM Swapping, una modalidad de fraude que ha crecido preocupantemente en el país. Los delincuentes, aprovechando las debilidades o la falta de rigor en los protocolos de verificación de identidad de los operadores, logran obtener una nueva tarjeta SIM asociada al número telefónico de la víctima sin su consentimiento.

Una vez en posesión de la línea, pueden acceder a información personal sensible, a cuentas bancarias, a billeteras virtuales y a servicios que utilizan la línea móvil como segundo factor de autenticación, realizando transacciones fraudulentas y vaciando cuentas.

En primer lugar, la entidad encontró una ausencia de herramientas tecnológicas confiables o mecanismos idóneos para verificar de manera efectiva y segura la identidad del usuario que solicita la reposición de la SIM Card. Esta falta de inversión en procesos de seguridad robustos se considera un factor determinante en la proliferación del fraude.

En segundo lugar, se señala la omisión en la realización de controles periódicos que aseguren la efectividad de los procedimientos de seguridad. Según la SIC, las compañías fueron advertidas sobre posibles vulnerabilidades en la actividad de reposición, pero, a pesar de ello, no habrían implementado las medidas correctivas necesarias para blindar el proceso.

Finalmente, la Superintendencia ha criticado la falta de respuestas claras y suficientes a los usuarios que interpusieron quejas al verse afectados por reposiciones de tarjeta SIM no autorizadas. Esta deficiencia en la atención y la respuesta al consumidor agrava la situación, dejando a las víctimas desprotegidas y sin soluciones efectivas frente al robo de su identidad digital y sus recursos.