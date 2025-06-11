¿Su operador de telefonía o televisión no lo deja cancelar el servicio? Así puede actuar legalmente

Cancelar un servicio de telecomunicaciones, ya sea de telefonía móvil, internet fijo o televisión por suscripción, debería ser un proceso sencillo. Sin embargo, la realidad para muchos usuarios es una batalla burocrática cuando la empresa se niega a desvincular el contrato.

La ley colombiana garantiza la libertad de terminación del servicio (siempre que no exista una cláusula de permanencia mínima vigente), pero cuando los operadores obstaculizan este derecho, los ciudadanos deben activar un protocolo legal específico.

Es crucial saber que si una compañía de telefonía o televisión no lo deja cancelar el servicio, existen instancias oficiales que respaldan al consumidor y un camino formal a seguir, tal como lo establece la regulación vigente.

Proceso para cancelar un servicio de telefonía móvil, internet o televisión

El proceso para lograr la desvinculación efectiva requiere que el usuario cumpla rigurosamente con los pasos previos a la denuncia, asegurando así el respaldo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la entidad protectora de los derechos del consumidor. Ignorar estos requisitos puede debilitar la posición legal del usuario.

Antes de escalar el problema a las autoridades de control, el usuario debe agotar la vía interna con la empresa de telecomunicaciones.

Según la Resolución CRC 5050 de 2016, que enmarca la regulación de comunicaciones, el primer paso irrenunciable es interponer una Petición, Queja o Recurso (PQR) solicitando formalmente la desvinculación del servicio. Este documento es el soporte legal inicial. Una vez presentada la PQR, el operador tiene un plazo máximo de quince (15) días hábiles para emitir una respuesta a la solicitud de cancelación.

Solo si el usuario recibe una respuesta negativa, insatisfactoria, o si la empresa incumple el plazo de 15 días, se considera que ha agotado la vía interna.

Este registro de la PQR es la prueba fundamental requerida para demostrar que la compañía de telefonía o televisión no lo deja cancelar el servicio y está vulnerando sus derechos.

¿Qué procedimiento debe seguir si la compañía de telefonía móvil, internet o televisión le niega la cancelación?

Si la empresa persiste en la negativa o ignora la solicitud, el consumidor está facultado para acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para interponer una queja o denuncia formal. La SIC actúa en este punto como garante de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. Para iniciar el proceso, el ciudadano debe:

Reunir los soportes: tener a mano la PQR original, la fecha de presentación y, si existe, la respuesta emitida por el operador.

Acceder a la plataforma: Ingresar al portal web de la SIC y buscar la opción de 'SIC Facilita', que es la herramienta habilitada para la radicación de quejas y demandas.

Formalizar la denuncia: Llenar los campos requeridos y adjuntar toda la documentación que pruebe que la compañía de telefonía o televisión no lo deja cancelar el servicio a pesar de su solicitud formal.

Este proceso también puede realizarse de manera presencial en las sedes de la SIC, siendo la denuncia formal el mecanismo definitivo para obligar al operador a respetar el derecho de terminación del contrato.