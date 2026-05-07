Reconocido banco en Colombia devolverá el 4x1000 a clientes: conozca quiénes pueden y cómo hacerlo

Nu Colombia ha lanzado una ambiciosa estrategia denominada "Operación Día 501". Esta iniciativa busca compensar a sus usuarios ante el retraso en la implementación de la Ley 2277 de 2022, la cual debió permitir, desde diciembre de 2024, que los ciudadanos movieran su dinero entre múltiples cuentas de ahorro sin pagar el gravamen a los movimientos financieros (GMF), siempre que el total consolidado no superara los 350 UVT mensuales ($18.330.900 para el 2026).

Debido a que el sistema de interoperabilidad nacional aún no está plenamente operativo, la fintech anunció que devolverá el equivalente al 4x1000 a quienes realicen inversiones específicas, enviando un mensaje directo a la DIAN y al sistema bancario tradicional sobre la urgencia de cumplir con la normativa.

¿Quiénes pueden aplicar a esta devolución del 4x1000?

El beneficio no es automático para todas las transacciones de la Cuenta Nu, sino que está vinculado a una campaña de ahorro e inversión. Los perfiles que pueden aplicar son:

Inversionistas de "dinero nuevo": Clientes que trasladen fondos desde otras entidades bancarias hacia Nu Colombia para invertirlos en un CDT Nu.

Usuarios con saldos existentes: Aquellos que ya tienen su dinero en la Cuenta Nu (o en sus "Cajitas") y decidan formalizar una inversión en un CDT durante el periodo de vigencia.

Clientes registrados en la App: Es indispensable contar con la aplicación actualizada y haber aceptado los términos de la campaña.

Esta iniciativa tiene un carácter temporal y específico. La ventana para realizar la inversión y asegurar la devolución del impuesto es del 5 al 9 de mayo de 2026. El objetivo principal es incentivar el ahorro a largo plazo mientras se mitiga el impacto del impuesto que, por ley, ya no debería cobrarse bajo ciertas condiciones de tope.

¿Cómo realizar el proceso con el banco?

Primero debe ingresar a la app de Nu. En el menú principal o en la sección de beneficios, encontrará un banner sobre la "Operación Día 501". Debe hacer clic obligatoriamente en el botón “Quiero participar”.

Si su dinero está en otro banco, realice la transferencia a su Cuenta Nu. Tenga en cuenta que su banco de origen podría cobrarle el 4x1000 si esa cuenta no está marcada como exenta.

Seleccione la opción de CDT dentro de la app y defina el monto y el plazo de su inversión. Una vez verificada la inversión, Nu Colombia procesará el reembolso del valor equivalente al impuesto causado.

Este dinero será abonado directamente en su Cuenta Nu (ahorros) en los días posteriores a la transacción, según los tiempos de corte de la entidad.