Banco de la República mantiene en 11.25% las tasas de interés

El Banco de la República dejó estable la tasa de interés de referencia en 11,25%. La decisión contó con el voto unánime de los siete miembros de la junta.

"Si bien los miembros de la junta directiva tienen opiniones diversas, han tomado por consenso la decisión de mantener inalterada la tasa de interés en la búsqueda de lograr acuerdos en la actual coyuntura", aseguró Leonardo Villar, gerente del banco Emisor.

Entre enero y marzo el Banco de la República incrementó en 200 puntos base la tasa de interés lo que ha generado desacuerdos con el presidente Gustavo Petro, quien la semana pasada propuso subir el salario mínimo otra vez este año.

"Las diferencias existen, permanecen": ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que aunque mantiene su opinión de que las tasas de interés deben bajar, es conveniente darle una señal al país para la búsqueda de acuerdos.

"Hemos considerado que en una coyuntura como la actual, es conveniente darle una señal al país en el sentido de que es posible la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de consensos y por eso, aunque mantenemos nuestra opinión en el sentido de que las tasas de interés de referencia del Banco de la República deben bajar, hemos tomado la decisión por todos los miembros de la junta de mantener inalterada la tasa en esta reunión", apuntó Ávila.

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Agregó que aunque las diferencias permanecen, hay que aprender a vivir en medio de esas diferencias.