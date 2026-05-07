Video | Capturaron al temor de los comercios en Bosa: se escondió debajo de una estructura pero fue descubierto

Una persecución terminó con la captura de alias Veneco, un presunto delincuente que intentó escapar de la Policía luego de ser detectado por cámaras de videovigilancia en la localidad de Bosa.

El operativo ocurrió en el sector de El Remanso y quedó registrado en video. Las imágenes muestran el momento en el que el hombre intenta huir desesperadamente tras arrojar un arma de fuego ilegal.

Capturaron a alias El Veneco en Bosa, Bogotá: ¿cómo fue la persecución?

Según informó la Policía Nacional, uniformados adscritos a la Estación de Policía de Bosa lograron la captura en flagrancia de alias Veneco por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Todo comenzó cuando operadores del centro de monitoreo detectaron al sospechoso mediante las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

De acuerdo con las autoridades, el hombre sería reconocido en el sector por presuntos hurtos a establecimientos comerciales, además de estar relacionado con tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Tras recibir la alerta, las patrullas se desplazaron hasta el lugar para interceptarlo. Sin embargo, al notar la presencia policial, el señalado delincuente cambió de actitud y despertó sospechas entre los uniformados.

Delincuente intentó esconderse de las cámaras de la Policía, pero no lo logró

En medio del procedimiento de registro, el hombre lanzó un revólver ilegal y emprendió la huida corriendo por varias calles del sector.

Las cámaras captaron parte de la persecución. En las imágenes se observa cómo intenta escapar rápidamente mientras los policías lo siguen de cerca.

En un último intento por evitar la captura, alias Veneco terminó escondiéndose debajo de una estructura.

Pese a ello, la reacción de los uniformados permitió interceptarlo pocos metros más adelante y reducirlo en el lugar.

Finalmente, el capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para determinar si estaría vinculado con otros hechos delictivos registrados recientemente en la localidad.