Bogotá activa plan de contingencia ante cierre de servicios en algunas IPS por falta de pagos

La crisis del sistema de salud en Colombia cobró una nueva víctima: la Clínica Medical de Bogotá cerró cuatro de sus cinco sedes, dejando a miles de pacientes sin atención y generando incertidumbre sobre la continuidad de tratamientos médicos especializados.

Mientras que la Clínica Juan N Corpas decidió cerrar 12 unidades de cuidados incentivos. Esto se suma a los cierres en la Liga Colombiana contra el Cáncer.

Distrito activa plan de contingencia por cierre de IPS

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, expresó su preocupación por la suspensión de servicios en Bogotá debido al incumplimiento de pagos a clínicas y hospitales.

"Entidades como la Liga contra el Cáncer, entidades como Clínica Médica, entidades como la Clínica Corpas que han atendido a miles de usuarios en Bogotá hoy tienen que cerrar algunos servicios por esta crisis. No es justo que por la falta de pagos tengan que cerrar servicios que han estado sirviéndole a la ciudad. Hacemos un llamado a las entidades responsables para que entendamos que efectivamente la ciudad requiere de una red pública y privada sólida, fuerte y que garantice las atenciones en salud", dijo Bermont.

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El secretario de Salud señaló que tras las interrupciones de servicios en algunas IPS se implementará un plan de contingencia. Ordenó ampliar servicios en los hospitales públicos.

"Vamos a abrir servicios adicionales en el Hospital de Usme con más de 260 camas para el servicio de los bogotanos. Estamos abriendo servicios en los servicios especializados resolutivos llevando especialistas a todo el territorio bogotano. Mientras la línea 137, la línea de urgencias que hicimos el lanzamiento en esta semana empieza a funcionar, pedimos paciencia, pedimos conciencia a todos los ciudadanos para que podamos vamos a llegar a los servicios que corresponden en el tiempo que corresponde", puntualizó.

Clínica Medical cerró cuatro de sus cinco sedes en Bogotá

La medida afecta directamente a pacientes con citas programadas, tratamientos en curso e incapacidades médicas. El cierre redujo las operaciones de la Clínica Medical a solo el 40% de su capacidad, únicamente permanece abierta la sede de Kennedy, donde funciona exclusivamente el área de urgencias y servicios posoperatorios.

La clínica, mediante un comunicado, señaló que el cierre se da problemas en el flujo de caja relacionados con la falta de pagos por parte de las EPS.

Funcionarios de la clínica informaron que en los próximos días los pacientes recibirán información por correo electrónico sobre las EPS a las que serán remitidos para continuar su atención médica.

Adres dice que no tiene deudas con la Clínica Medical

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social de Salud (Adres) señaló que no mantiene deudas con la Clínica Medial, solo cuentas en trámites administrativos.

"En 2025, Clínica Medical radicó ante la entidad 12.211 reclamaciones por accidentes de tránsito sin SOAT por $24.521 millones, de los cuales se aprobaron $15.278 millones (62,31 %), se glosaron $9.230 millones (37,64 %) y el restante fue anulado. En 2026, esta IPS ha presentado 4.668 reclamaciones por $ 9.030 millones que deben finalizar el trámite de auditoría que determinará cuál será el valor por pagar. Por lo tanto, la ADRES no tiene deudas con esta IPS. Solo cuentas en trámite".

¿Qué pasa con la Clínica Juan N Corpas?

Entre tanto, la Clínica Juan N Corpas, una de las más importantes de Bogotá, que tuvo que cerrar 12 unidades de cuidados intensivos por la falta de especialistas a los que no les han podido pagar por la crisis financiera.

"Tengo personal médico especializado, que desde el mes de octubre del año pasado no les he podido cancelar los salarios", afirmó Juan Carlos Vera, director de la Clínica Corpas.

El retraso en pagos afecta especialmente a trabajadores de niveles salariales más bajos como auxiliares de servicios generales y camilleros.