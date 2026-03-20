DIAN le pone la mira a estos pensionados en 2026: pilas al procedimiento que deben hacer

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha iniciado un ciclo de fiscalización intensivo dirigido a los pensionados del país para el año gravable 2026.

Aunque históricamente este sector ha gozado de amplios beneficios, la entidad advierte que la omisión de un trámite administrativo sencillo pero vital podría derivar en sanciones económicas significativas.

El documento clave que todo pensionado debe verificar y actualizar de inmediato es el Registro Único Tributario (RUT), específicamente bajo el código de actividad económica 0020.

¿Por qué este trámite es clave para los pensionados?

Para 2026, la DIAN ha implementado sistemas de cruce de información más sofisticados que vinculan directamente los datos de los fondos de pensión con las declaraciones de renta. El uso del código 0020 permite a la autoridad identificar que los ingresos del contribuyente provienen de una mesada pensional y no de una actividad laboral o comercial convencional.

La falta de esta actualización no solo dificulta la correcta clasificación de los ingresos, sino que puede activar alarmas de "omiso" en el sistema, exponiendo al jubilado a la sanción mínima de la DIAN, que para este año se sitúa en $524.000 (10 UVT).

A pesar de que las pensiones inferiores a 1.000 UVT mensuales (aproximadamente $52.374.000 en 2026) están exentas del impuesto de renta, esto no significa que el pensionado no deba presentar la declaración. La obligación de declarar nace al superar cualquiera de los siguientes topes durante el año 2025:

Patrimonio bruto: Igual o superior a $224.095.500.

Ingresos totales: Superiores a $69.718.600.

Consumos con tarjeta de crédito: Por encima de $69.718.600.

Consignaciones bancarias o inversiones: Superiores a $69.718.600.

Otros documentos indispensables

Además del RUT actualizado, la DIAN recomienda a los contribuyentes de la tercera edad recolectar con antelación los siguientes soportes para el ciclo que inicia en agosto: