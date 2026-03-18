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A estos pensionados no les subirá su mesada definitivamente en el año 2026: listado completo

El incremento de pensión no es un derecho absoluto para quienes están jubilados.

Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
06:01 p. m.
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La Corte Suprema de Justicia precisó que el reajuste anual de las mesadas conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) no constituye un derecho absoluto para quienes han optado por la modalidad de retiro programado en fondos privados (AFP).

La sentencia aclara que, a diferencia del Régimen de Prima Media (administrado por Colpensiones) o la modalidad de Renta Vitalicia, el retiro programado depende estrictamente del saldo acumulado en la Cuenta de Ahorro Individual (CAI) y de los rendimientos financieros que esta genere.

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El alto tribunal explicó que el retiro programado es, por esencia, una modalidad variable. En este esquema, el afiliado mantiene la propiedad de sus ahorros y asume el riesgo de mercado. Por lo tanto, el incremento anual de la mesada está supeditado a que el capital existente sea suficiente para financiar la pensión proyectada a la expectativa de vida del beneficiario.

¿Quiénes no reciben aumento de pension en este 2026?

Principalmente, los afectados son 72.600 pensionados vinculados a fondos privados (AFP) bajo la modalidad de Retiro Programado.

A diferencia de los pensionados de Colpensiones o de quienes tienen una Renta Vitalicia, este grupo no tiene garantizado el reajuste automático del IPC (inflación) cada año.

La Corte Suprema aclaró que en el Retiro Programado el derecho al aumento no es absoluto, sino que está condicionado por la realidad financiera de la cuenta individual del ahorrador. Las razones son:

  • Saldo insuficiente en la cuenta individual

En esta modalidad, la pensión se paga con los ahorros que el trabajador acumuló. Si el saldo restante es bajo, el fondo congela el valor de la mesada para evitar que el dinero se agote antes de lo previsto por la expectativa de vida del pensionado.

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  • Baja rentabilidad de las inversiones

El dinero de los pensionados en fondos privados se sigue invirtiendo. Si los rendimientos financieros de 2025 no fueron lo suficientemente altos para cubrir el costo del aumento por IPC, la administradora (AFP) prioriza mantener el capital base sobre el incremento de la mesada.

  • El impacto del salario mínimo 2026
    Este año se presentó un fenómeno particular: el fuerte aumento del salario mínimo elevó el "capital mínimo" que exige la ley para sostener una pensión.
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