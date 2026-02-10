Otro reconocido banco en el país aumenta sus tasas de interés para CDT: esto ganará si invierte 5 millones

En este inicio del año 2026, la inflación y los ajustes en las tasas de interés por parte del Banco de la República marcan la pauta para el ajuste del bolsillo en los hogares colombianos. Así, febrero se consolida como un mes estratégico para los ahorradores, quienes buscan refugio en opciones seguras que permitan proteger el poder adquisitivo frente a la volatilidad del mercado.

De acuerdo con los reportes más recientes de la Superintendencia Financiera, la competencia entre las entidades bancarias se ha intensificado.

RELACIONADO El Banco de la República advierte que la inflación podría llevar a nuevo aumento de la tasa de interés

Tras la decisión del emisor de mantener una postura restrictiva para controlar los precios, las tasas de captación de los Certificados de Depósito a Término (CDT) han registrado repuntes significativos, ofreciendo rentabilidades reales positivas que no se veían en meses anteriores.

Ya bancos como NuBank han aumentado los intereses en productos como sus tradicionales 'Cajitas' y demás.

Otro reconocido banco en el país aumenta sus tasas de interés para CDT

En medio de este dinámico escenario, el Banco de Occidente ha dado un paso firme para liderar la oferta de ahorro e inversión en el país. La entidad anunció el fortalecimiento de su portafolio de CDT, diseñado para quienes buscan maximizar sus excedentes de capital con el respaldo de una de las instituciones financieras más sólidas del Grupo Aval.

La gran novedad de este mes es la oferta de tasas competitivas que llegan hasta un 11,85% Efectivo Anual (EA), dependiendo del monto y el plazo de la inversión. Esta propuesta busca incentivar el ahorro a largo plazo, permitiendo que los clientes aseguren rendimientos de doble dígito en periodos superiores a un año.

Además de las tasas atractivas, el Banco de Occidente ha facilitado el acceso a estos productos mediante su canal digital. Los usuarios pueden abrir su CDT Digital en pocos minutos desde su portal transaccional, con montos de apertura accesibles y la flexibilidad de elegir el pago de intereses de forma mensual o al vencimiento.

Esto ganaría si invierte cinco millones a 360 y 540 días

Para estos plazos más largos, es donde realmente se aprovecha el poder de la tasa del 11,85% EA, ya que el tiempo permite que el rendimiento sea mucho más robusto.

360 días (1 año)

Tasa de Interés: 11,85% EA

Ganancia Neta Real: $568.800

Monto Total a Recibir: $5.568.800

540 días (1.5 años)

Tasa de Interés: 11,85% EA

Ganancia Neta Real: $876.346

Monto Total a Recibir: $5.876.346