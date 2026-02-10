CANAL RCN
Economía

Otro reconocido banco en el país aumenta sus tasas de interés para CDT: esto ganará si invierte 5 millones

Esto es lo que ganará en rentabilidad con el incremento de esta entidad.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
08:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En este inicio del año 2026, la inflación y los ajustes en las tasas de interés por parte del Banco de la República marcan la pauta para el ajuste del bolsillo en los hogares colombianos. Así, febrero se consolida como un mes estratégico para los ahorradores, quienes buscan refugio en opciones seguras que permitan proteger el poder adquisitivo frente a la volatilidad del mercado.

De acuerdo con los reportes más recientes de la Superintendencia Financiera, la competencia entre las entidades bancarias se ha intensificado.

El Banco de la República advierte que la inflación podría llevar a nuevo aumento de la tasa de interés
RELACIONADO

El Banco de la República advierte que la inflación podría llevar a nuevo aumento de la tasa de interés

Tras la decisión del emisor de mantener una postura restrictiva para controlar los precios, las tasas de captación de los Certificados de Depósito a Término (CDT) han registrado repuntes significativos, ofreciendo rentabilidades reales positivas que no se veían en meses anteriores.

Ya bancos como NuBank han aumentado los intereses en productos como sus tradicionales 'Cajitas' y demás.

Otro reconocido banco en el país aumenta sus tasas de interés para CDT

En medio de este dinámico escenario, el Banco de Occidente ha dado un paso firme para liderar la oferta de ahorro e inversión en el país. La entidad anunció el fortalecimiento de su portafolio de CDT, diseñado para quienes buscan maximizar sus excedentes de capital con el respaldo de una de las instituciones financieras más sólidas del Grupo Aval.

La gran novedad de este mes es la oferta de tasas competitivas que llegan hasta un 11,85% Efectivo Anual (EA), dependiendo del monto y el plazo de la inversión. Esta propuesta busca incentivar el ahorro a largo plazo, permitiendo que los clientes aseguren rendimientos de doble dígito en periodos superiores a un año.

Esto es lo que prestan los bancos en 2026 para vivienda VIS: tome nota si necesita
RELACIONADO

Esto es lo que prestan los bancos en 2026 para vivienda VIS: tome nota si necesita

Además de las tasas atractivas, el Banco de Occidente ha facilitado el acceso a estos productos mediante su canal digital. Los usuarios pueden abrir su CDT Digital en pocos minutos desde su portal transaccional, con montos de apertura accesibles y la flexibilidad de elegir el pago de intereses de forma mensual o al vencimiento.

Esto ganaría si invierte cinco millones a 360 y 540 días

Para estos plazos más largos, es donde realmente se aprovecha el poder de la tasa del 11,85% EA, ya que el tiempo permite que el rendimiento sea mucho más robusto.

360 días (1 año)

Tasa de Interés: 11,85% EA
Ganancia Neta Real: $568.800
Monto Total a Recibir: $5.568.800

540 días (1.5 años)

Tasa de Interés: 11,85% EA
Ganancia Neta Real: $876.346
Monto Total a Recibir: $5.876.346

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

El grave error que cometen conductores en Colombia: podría desvalorizar hasta un 50 % su vehículo

Superintendencia de Notariado y Registro

Ya rigen las nuevas tarifas notariales en este 2026: esto cuestan algunos procesos

Finanzas personales

Derechos a los que tiene un inquilino tras 10 años de vivir en una propiedad: esto dice la ley

Otras Noticias

Cartagena

Esto es lo que se sabe del chef que desapareció en Cartagena tras ingresar a una playa

Samuel Peñate, un joven chef desapareció mientras se bañaba con su novia en una playa.

Yeison Jiménez

Hija menor de edad de Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, organizó emotiva despedida: detalles

La memoria del primo de Juan Manuel volverá a ser honrada en la tarde de este 10 de febrero.

EPS

Alerta por posible colapso en la salud carcelaria: más de 106 mil presos quedarían en riesgo

Luis Díaz

Bayern Múnich vs. Leipzig: fecha, hora y canal para ver a Luis Díaz en vivo

Israel

Netanyahu viaja a Washington para reunirse con Trump y hablar del programa de misiles de Irán