CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 10 de febrero de 2026

Vea el resultado de las loterías de la Cruz Roja y del Huila del martes 10 de febrero de 2026. Revise aquí los números y series ganadoras.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 10 de febrero de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
08:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 10 de febrero de 2026 se llevaron a cabo los tradicionales sorteos de Lotería de la Cruz Roja y Lotería del Huila, dos de los juegos más seguidos por los apostadores en Colombia.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 9 de febrero de 2026
RELACIONADO

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Como siempre, miles de jugadores estuvieron atentos hasta última hora de la noche para conocer los resultados que podrían cambiar sus vidas tras jugar sus números favoritos.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 10 de febrero de 2026

En el sorteo de hoy de la Lotería de la Cruz Roja, correspondiente al sorteo 3140, miles de apostadores estuvieron pendientes de los números ganadores que se dieron a conocer alrededor de las 10:30 p.m.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de febrero de 2026: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de febrero de 2026: conoce el premio mayor

  • Número ganador: XXX
  • Serie: XXX

Además del premio mayor, los apostadores esperan la lista oficial con los premios secos y aproximaciones, que suelen ofrecer múltiples oportunidades de ganar premios adicionales.

Resultados de la Lotería del Huila del 10 de febrero de 2026

En paralelo se realizó el sorteo de la Lotería del Huila, otro de los juegos tradicionales de los martes.

En este caso, el número ganador del premio mayor fue Xxxx con la serie XXX, otorgando un importante botín económico al poseedor del billete premiado.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 31 de enero de 2026: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 31 de enero de 2026: conoce el premio mayor

Además del premio mayor, en el Huila también se otorgan diversos premios secundarios que recompensan a otros apostadores con cifras menores, pero igualmente significativas para quienes participan cada semana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salario mínimo

Al Consejo de Estado han llegado 38 demandas para tumbar el aumento del salario mínimo

Alcaldía de Bogotá

Suben las tarifas de parqueaderos en Bogotá: así quedan los valores en zonas de parqueo pago en 2026

Dólar

Precio del dólar hoy en Colombia: así cerró este martes 10 de febrero de 2026

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Barrio Vallejo en Córdoba bajo el agua: familias luchan por salvar sus pertenencias

El coliseo del sector, que había sido habilitado como albergue, también resultó afectado, obligando a las familias desplazadas a buscar refugio.

La casa de los famosos

¡Uno más! Este es el reconocido actor que ingresará a La Casa de los Famosos Colombia

El ‘Jefe’ sorprendió al revelar el nombre del nuevo integrante de la tercera temporada.

Independiente Santa Fe

Revelan el nombre del extremo europeo que quiere Santa Fe para el 2026

Estados Unidos

Gran furor: gobernador de California declaró el 8 de febrero como el día de Bad Bunny

Enfermedades

Alerta: más de 600 brotes por comida contaminada de bacterias en Colombia