Esto es lo máximo que le pueden prestar a los pensionados en 2026: topes actualizados

Con el inicio del año 2026 y el ajuste del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) a $1.750.905, el sector financiero colombiano ha actualizado sus políticas de crédito para uno de sus segmentos más fieles: los pensionados.

Gracias a la seguridad que ofrece la mesada pensional, los bancos mantienen líneas de libranza con montos que pueden superar los $500 millones de pesos, dependiendo de la capacidad de descuento de cada jubilado.

Esto es lo que prestan los bancos a pensionados en Colombia

Históricamente, el Banco Popular se ha consolidado como la entidad de referencia para los adultos mayores. Para este 2026, a través de su producto "Libranza Prestayá", el banco permite solicitar créditos que van desde $1 millón hasta los $520 millones de pesos.

Una de las ventajas competitivas de esta entidad es su política de edad, ya que permiten el acceso a financiamiento a personas de hasta 85 años. El plazo de amortización es bastante flexible, extendiéndose en algunos casos hasta los 120 meses (10 años), lo que permite cuotas más bajas y manejables para el flujo de caja del pensionado.

Bancolombia ofrece su línea de libranza para pensionados con un enfoque en la digitalización. Aunque el monto exacto está sujeto al estudio de crédito y al convenio específico con la pagadora de pensiones (como Colpensiones o fondos privados), la entidad maneja topes que suelen rondar los $400 a $500 millones para perfiles con mesadas altas.

Para créditos de Libre Inversión Digital, los montos suelen ser más acotados para aprobaciones inmediatas, pero en la modalidad de libranza, el factor determinante es que el descuento mensual no supere el 50% de la mesada neta, según lo estipulado por la Ley 1527 de 2012.

Por otro lado, el BBVA compite fuertemente en este segmento ofreciendo tasas de interés que, para febrero de 2026, se sitúan en rangos muy atractivos para quienes domicilien su pago con el banco.

Sus créditos de libranza no requieren codeudor y los montos máximos pueden alcanzar los $200 millones de manera estándar, aunque para clientes con convenios empresariales o estatales específicos, esta cifra puede elevarse bajo estudio personalizado.

Además de estos, a través de su App, el Banco Davivienda figura entre las opciones pues permite solicitudes de libranza móvil de hasta $80 millones con desembolso inmediato. Para montos superiores, el pensionado debe dirigirse a una oficina física, donde se evalúan créditos de mayor envergadura.

¿Cómo se define el monto de préstamo a un pensionado?

Por ley, el pensionado debe recibir al menos el 50% de su mesada líquida después de todos los descuentos.

Además, aunque el Popular llega a los 85 años, muchos bancos empiezan a restringir los montos o aumentar el costo del seguro de vida a partir de los 75 años.

Finalmente, el estar reportado en centrales de riesgo puede limitar el acceso en bancos tradicionales, aunque entidades como Finandina o Bayport ofrecen opciones para pensionados reportados con montos de hasta $100 millones.