Internacional

Murió un reconocido actor de cine y televisión: esto se reportó

Este actor tuvo una trayectoria de seis décadas y marcó historia en el doblaje.

Foto: Freepik.

febrero 11 de 2026
07:58 a. m.
En México hay conmoción debido a que el pasado 5 de febrero de 2026 murió un reconocido actor que tuvo más de 60 años de trayectoria.

Eladio González, que se destacó como intérprete de doblajes en producciones de televisión y cine, falleció a sus 90 años.

Este actor logró que su voz apareciera en proyectos exitosos a nivel mundial como 'Los Pitufos', 'Hawaii 5-0', 'Rocky', 'Miami Vice' y 'Los Dukes de Hazzard'. .

Su deceso, en primera instancia, se asumió de manera privada, pero en las últimas horas fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores de México.

Este fue el mensaje tras la muerte de Eladio González, reconocido actor de doblaje de México

La Asociación Nacional de Actores de México, en sus redes sociales, lamentó la muerte del actor Eladio González y le envió un mensaje de fortaleza a sus seres queridos.

"Lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero Eladio González Garza, socio honorario de la ANDA, ocurrido el pasado 5 de febrero", se redactó.

"Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y compañeros. Que en paz descanse", se complementó.

¿Cuáles fueron las causas de la muerte de Eladio González, el reconocido actor de doblaje de México?

Hasta el momento, los familiares de Eladio González no han detallado las causas exactas de su deceso.

Sin embargo, tras el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Actores, los seguidores del actor han comenzado a dejar varios mensajes de condolencias y shock.

"Descanse en paz", "un abrazo para su bella familia", "lo siento mucho", "bendiciones para sus seres queridos" y "este año no ha iniciado de la mejor manera", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

A lo largo de su carrera, Eladio González también incursionó en el radioteatro, la narración documental, la locución y fue catalogado como una de las mejores voces latinoamericanas.

 

