DIAN abre vacantes de empleo para este inicio de 2026 con salarios de hasta 12 de millones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en articulación con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), ha oficializado la apertura del Proceso de Selección DIAN 2676, una de las convocatorias de empleo público más esperadas del año en Colombia.

El proceso busca dar 1.990 vacantes definitivas en más de 17 ciudades del país, ofreciendo una escala salarial que oscila entre los 4 y los 12,6 millones de pesos mensuales.

Esta convocatoria se destaca no solo por su volumen de plazas, sino por su enfoque en la inclusión laboral. Según el Acuerdo No. 21 de 2025, se han reservado 140 cupos específicos para personas con discapacidad, cumpliendo con la normativa de ley que exige un 7% de representatividad para esta población en las entidades del Estado.

Perfiles que busca la DIAN para trabajar en este inicio de 2026

La oferta está distribuida en tres niveles jerárquicos: profesional, técnico y asistencial. Entre los cargos más atractivos se encuentran:

Inspector (Grado II): Con un salario aproximado de $12.629.391, es el cargo de mayor rango. Requiere profesionales en áreas como Economía, Administración, Ciencia Política o Matemáticas, con 12 meses de experiencia laboral y 24 meses de experiencia profesional.

Inspector (Grado I): Dirigido a expertos en Derecho, Contaduría o Ingeniería Industrial, con una remuneración de $10.973.729.

Gestor (Grado III): Perfiles para profesionales en Arquitectura o Relaciones Internacionales, con sueldos de $9.346.562.

Analista (Grado I): Ideal para recién egresados o estudiantes de áreas técnicas e ingenierías. Lo más llamativo de este cargo es que no requiere experiencia previa y ofrece un salario de $4.083.784.

Las inscripciones están abiertas desde el 13 hasta el 22 de enero de 2026. Los aspirantes en esta categoría están exentos del pago de derechos de participación, pero deben contar con el certificado de discapacidad vigente emitido por una IPS autorizada.

El resto de la ciudadanía podrá postularse del 28 de enero al 6 de febrero de 2026.

Así puede postularse a estas vacantes

odo el proceso se realiza a través de la plataforma SIMO (Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad). Los pasos son: