Bogotanos podrán arrendar casas, locales y lotes del inventario distrital

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), anunció la apertura de la primera convocatoria pública para el arrendamiento de bienes fiscales del Distrito Capital.

La iniciativa busca ofrecer a la ciudadanía oportunidades legales y transparentes para acceder a predios que hacen parte del inventario distrital, fomentando un uso responsable y organizado de estos espacios.

De acuerdo con la entidad, este proceso permitirá que tanto personas naturales como jurídicas presenten sus propuestas, generando un mecanismo de participación abierto y en igualdad de condiciones. “Queremos que los ciudadanos se apropien de estos espacios de manera legal, transparente y segura”, señaló la Defensoría del Espacio Público.

Una oportunidad para aprovechar los predios distritales

El DADEP explicó que los interesados podrán consultar la información de los predios disponibles en 19 localidades de Bogotá a través del Portal Inmobiliario. Cada proceso será independiente y tendrá en cuenta las particularidades de los territorios, así como las necesidades locales y requisitos legales de uso.

La convocatoria no solo busca ofrecer nuevas alternativas de aprovechamiento, sino también evitar que estos bienes permanezcan en desuso, lo que permitirá reducir gastos de vigilancia y mantenimiento.

Además, los recursos obtenidos por el arrendamiento se reinvertirán en proyectos que beneficien directamente a la ciudad.

Transparencia en el proceso de adjudicación

Las propuestas deberán cumplir con requisitos habilitantes y serán evaluadas por un comité de la Defensoría del Espacio Público, que estudiará su viabilidad técnica y jurídica. Finalmente, mediante resolución administrativa, se anunciarán los adjudicatarios de los arrendamientos.

Toda la información sobre requisitos, etapas y plazos estará disponible de manera pública en la página oficial del DADEP, garantizando que cualquier ciudadano interesado pueda participar.

Esta convocatoria representa un paso importante en la gestión del patrimonio público en Bogotá, ya que fortalece las finanzas distritales y promueve un uso más eficiente de los espacios, siempre bajo el principio del interés general.