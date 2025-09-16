CANAL RCN
Economía

Becas para jóvenes de Bogotá: Alcaldía abrió convocatoria para estudiar y trabajar

Estudiar y conseguir trabajo en Bogotá: El programa "Jóvenes a la E" abrió inscripciones con becas.

Becas para jóvenes de Bogotá Jóvenes a la E
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
09:28 p. m.
La Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), lanzó una nueva convocatoria del programa “Jóvenes a la E”, una iniciativa que busca transformar el futuro de la juventud bogotana.

El objetivo es brindar acceso a la formación técnica y laboral de alta calidad, con el fin de fortalecer las habilidades de los jóvenes y conectarlos directamente con el mercado de trabajo.

Este programa no solo cubre el 100% de los costos de matrícula en diversas instituciones, sino que también ofrece un apoyo integral que va desde la parte económica hasta la preparación para el mundo profesional.

Oportunidades de educación en Bogotá en "Jóvenes a la E"

Esta apuesta por la educación y el empleo juvenil está dirigida a la población más vulnerable de la ciudad.

El programa es el resultado de un esfuerzo conjunto de las secretarías de Educación, Integración Social y Gobierno, que han unido recursos para garantizar que más jóvenes puedan acceder a oportunidades de formación que se alineen con las necesidades del sector productivo.

Requisitos y beneficios de la convocatoria del programa “Jóvenes a la E”

Para poder participar en esta gran oportunidad, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos básicos.

Es fundamental tener entre 14 y 28 años, haber cursado y finalizado el grado 11 en un colegio de Bogotá y no haber sido beneficiario de programas similares ni estar matriculado en educación superior.

Además, los interesados deben pertenecer a los grupos A1 hasta C9 del Sisbén.

Los beneficios que ofrece esta iniciativa son amplios y muy atractivos para los jóvenes. Por un lado, se garantiza la financiación completa de la matrícula.

Por otro, se otorgan transferencias económicas periódicas que buscan ayudar a los estudiantes a mantenerse en el programa.

Además, se brinda acompañamiento psicosocial y, lo más importante, se gestionan prácticas laborales para que los beneficiarios adquieran experiencia y puedan acceder a su primer empleo formal.

Esta convocatoria del programa “Jóvenes a la E” es, en esencia, un puente entre el aprendizaje y el desarrollo profesional.

La fecha límite para inscribirse en la plataforma Sicore es el 21 de septiembre, por lo que los interesados deben actuar con rapidez. El programa incluye una gran variedad de cursos en áreas como ventas, mecánica, cocina, informática y asistencia en enfermería, entre otros.

