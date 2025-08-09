Llamado a preprensionados en Colombia con documento clave que deben tramitar para recibir jubilación

La figura del prepensionado, se refiere a aquellos trabajadores a los que les faltan tres años o menos para cumplir con los requisitos de edad o semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez. Esta condición les otorga una estabilidad laboral reforzada, impidiendo que sean despedidos sin justa causa por sus empleadores.

Sin embargo, esta protección, que busca blindar su futuro pensional, no exime al trabajador de la responsabilidad de asegurarse de que su historial de aportes esté en orden.

Son miles de trabajadores colombianos que se encuentran en la etapa de "prepensionados" y se enfrentan a un trámite vital que, de no realizarse correctamente, podría retrasar o incluso poner en riesgo el reconocimiento de su mesada pensional.

Documento clave que hay que tener antes de la jubilación

El historial laboral es, en esencia, la radiografía de la vida productiva de un afiliado. En ella se detallan, de manera cronológica, los salarios sobre los cuales se han realizado las cotizaciones y el número de semanas acumuladas en el Sistema General de Pensiones.

Cualquier inconsistencia, sea por un error en la digitación, un periodo no reportado por un empleador o una transición incompleta entre fondos de pensiones, puede generar un obstáculo significativo al momento de solicitar la jubilación.

Las administradoras de fondos de pensiones, tanto del régimen público (Colpensiones) como de los privados, han insistido en que el principal motivo de demora en la aprobación de las pensiones es precisamente la falta de coherencia en la historia laboral.

Periodos no registrados, bases de cotización incorrectas o traslados de fondos que no se reflejan adecuadamente en el sistema son problemas recurrentes que, si no se solucionan a tiempo, pueden convertir un trámite que debería ser ágil en un proceso judicial largo y costoso.

La mayoría de las entidades pensionales ofrecen la posibilidad de hacerlo a través de sus plataformas digitales o de forma presencial. Una vez obtenido el documento, el trabajador debe dedicarle una revisión minuciosa, confrontando los datos con sus propios registros, como contratos laborales, certificaciones de empresas y, en la medida de lo posible, sus propias planillas de pago.

¿Qué otros documentos se requieren?

Además de la historia laboral, los prepensionados deben empezar a recopilar otros documentos clave.

Entre ellos se encuentran la copia de la cédula de ciudadanía, el formulario de solicitud de pensión debidamente diligenciado, y certificaciones de salarios y declaraciones de renta de los últimos años.

En este sentido, las entidades de seguridad social han promovido programas de asesoría gratuita y presencial para orientar a los trabajadores en esta fase.

Asimismo, la posibilidad de obtener una "doble asesoría" entre el régimen público y el privado antes de que se cumplan los plazos fatales para el traslado de fondos (cuando las mujeres cumplen 47 años y los hombres 52) se ha convertido en una herramienta invaluable para tomar decisiones informadas sobre el futuro pensional.