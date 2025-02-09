Dan a conocer clave para que la pensión sea más alta para los jubilados

El sistema pensional en Colombia es un tema de constante debate y preocupación, especialmente para aquellos que se acercan a la etapa de la jubilación o que apenas inician su vida laboral. La cuantía de la mesada pensional es un factor determinante en la calidad de vida de las personas mayores, y un elemento fundamental que incide en su cálculo es el interés, o más precisamente, el interés compuesto.

A diferencia del interés simple, que se calcula únicamente sobre el capital inicial, el interés compuesto opera de una manera mucho más poderosa. En este esquema, los rendimientos obtenidos mes a mes o año a año se suman al capital principal, y en el siguiente periodo, los intereses se generan tanto sobre el capital original como sobre los intereses acumulados previamente.

Esta lógica, conocida como “poner a trabajar el dinero”, crea un efecto de bola de nieve que, con el paso del tiempo, puede generar un incremento sustancial en el saldo total de la cuenta pensional.

Por esta razón, expertos y gremios como Asofondos resaltan la importancia de comenzar a ahorrar lo antes posible, ya que el tiempo es un factor decisivo para que el interés compuesto despliegue todo su potencial.

Clave para que la pensión sea más alta

El sistema pensional colombiano, con la reciente reforma, ha establecido un esquema de pilares que busca optimizar la administración de los recursos y ampliar la cobertura.

En este nuevo modelo, los primeros 2,3 salarios mínimos de cotización se dirigen a Colpensiones, el fondo público, mientras que el excedente se gestiona en un fondo privado de pensión, conocido como Administradora de Capitalización y Ahorro Individual (ACCAI).

Esta distribución implica que los trabajadores con ingresos superiores a este umbral se beneficiarán de la capitalización y las rentabilidades que ofrecen los fondos privados, donde la rentabilidad es un factor clave.

Las cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia muestran las rentabilidades de los diferentes fondos de pensión, lo que permite a los afiliados comparar y tomar decisiones sobre en qué fondo depositar sus aportes excedentes.

Además del interés compuesto, existen otros factores que inciden directamente en el cálculo de la pensión. Uno de los más importantes es el Ingreso Base de Cotización (IBC), que corresponde al monto sobre el cual se realizan los aportes a pensión.

Un IBC más alto durante la vida laboral se traduce en un mayor capital acumulado, y por ende, en una mesada pensional más elevada. De igual forma, el número de semanas cotizadas es crucial, especialmente para aquellos que se rigen por el Régimen de Prima Media (Colpensiones), donde se otorgan beneficios adicionales por cada 50 semanas de cotización por encima de un mínimo establecido.

La planificación para la jubilación también implica considerar los aportes voluntarios. Estos recursos adicionales, que se suman a la cuenta de pensión obligatoria, permiten incrementar el valor del ahorro y, al mismo tiempo, generan beneficios tributarios.

Se consideran ingresos no constitutivos de renta hasta un 25% del ingreso laboral anual, lo que representa un incentivo importante para que los trabajadores ahorren de manera proactiva.