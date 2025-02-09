Esto pasará con los pensionados con la reforma tributaria, ¿tendrán que pagar más?

Con la reciente presentación de la nueva reforma tributaria por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, la incertidumbre ha surgido en varios sectores de la sociedad colombiana, incluyendo a los pensionados. El proyecto, que busca un recaudo de 26,3 billones de pesos, ha generado preguntas sobre si las personas jubiladas tendrían que asumir una carga fiscal mayor.

La propuesta, aunque no plantea cambios sustanciales que afecten a la mayoría de los pensionados, sí introduce algunas modificaciones relacionadas con las exenciones.

Estos son los puntos que enfrentarán los pensionados con reforma

Según el documento radicado en el Congreso de la República, la principal novedad para este grupo de la población es una nueva tabla de retención en la fuente. Esta tabla, que se aplicaría a los pagos gravables, establece diferentes rangos en UVT (Unidad de Valor Tributario) y tarifas marginales que oscilan entre el 0% y el 41%.

Es crucial destacar que esta nueva retención en la fuente no entrará en vigor de inmediato. La medida se aplicará a partir del 1 de julio de 2026, lo que da a los pensionados y a otros contribuyentes un plazo para adaptarse. Hasta esa fecha, se mantendrá el sistema de retención anterior, a menos que un trabajador o pensionado solicite la aplicación anticipada de la nueva disposición.

La reforma tributaria se suma a la ya aprobada reforma pensional, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2025. Esta última, que estableció que la mayoría de los colombianos cotizarán en Colpensiones, también generó dudas sobre el pago de impuestos.

Sin embargo, se ha aclarado que las pensiones estarán exentas del impuesto sobre la renta hasta un límite de 1.000 UVT mensuales. Un monto que exceda este límite sí estará sujeto a tributación.