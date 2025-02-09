CANAL RCN
Economía

Esto pasará con los pensionados con la reforma tributaria, ¿tendrán que pagar más?

Explican si los jubilados se verán afectados con esta reforma.

Pensión fallecido en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
10:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con la reciente presentación de la nueva reforma tributaria por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, la incertidumbre ha surgido en varios sectores de la sociedad colombiana, incluyendo a los pensionados. El proyecto, que busca un recaudo de 26,3 billones de pesos, ha generado preguntas sobre si las personas jubiladas tendrían que asumir una carga fiscal mayor.

Descuentos claves en la salud de la mesada de pensionados en Colombia: esto deben tener en cuenta
RELACIONADO

Descuentos claves en la salud de la mesada de pensionados en Colombia: esto deben tener en cuenta

La propuesta, aunque no plantea cambios sustanciales que afecten a la mayoría de los pensionados, sí introduce algunas modificaciones relacionadas con las exenciones.

Estos son los puntos que enfrentarán los pensionados con reforma

Según el documento radicado en el Congreso de la República, la principal novedad para este grupo de la población es una nueva tabla de retención en la fuente. Esta tabla, que se aplicaría a los pagos gravables, establece diferentes rangos en UVT (Unidad de Valor Tributario) y tarifas marginales que oscilan entre el 0% y el 41%.

Es crucial destacar que esta nueva retención en la fuente no entrará en vigor de inmediato. La medida se aplicará a partir del 1 de julio de 2026, lo que da a los pensionados y a otros contribuyentes un plazo para adaptarse. Hasta esa fecha, se mantendrá el sistema de retención anterior, a menos que un trabajador o pensionado solicite la aplicación anticipada de la nueva disposición.

La reforma tributaria se suma a la ya aprobada reforma pensional, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2025. Esta última, que estableció que la mayoría de los colombianos cotizarán en Colpensiones, también generó dudas sobre el pago de impuestos.

Colpensiones dio aviso a jubilados por requisito clave que deben tener: pilas
RELACIONADO

Colpensiones dio aviso a jubilados por requisito clave que deben tener: pilas

Sin embargo, se ha aclarado que las pensiones estarán exentas del impuesto sobre la renta hasta un límite de 1.000 UVT mensuales. Un monto que exceda este límite sí estará sujeto a tributación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Reforma tributaria

Reforma tributaria: así impactará en la gasolina, la comida y el bolsillo de los colombianos

Comercio

Ley en Colombia le pone freno a quienes tienen negocio en conjuntos residenciales: esto dice

Finanzas personales

Así sería el incremento de licores, cigarrillos y conciertos con reforma tributaria: golpe al bolsillo de los colombianos

Otras Noticias

Migración Colombia

Colombia será sede de la XV Cumbre Mundial sobre Migración y Desarrollo

Colombia acoge la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), un encuentro internacional que reúne a gobiernos, sociedad civil, sector privado y expertos para debatir sobre movilidad humana y su impacto en el desarrollo sostenible.

Vuelta a España

Vuelta a España 2025: así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general tras la etapa 10

Después de la primera jornada de descanso, los ciclistas volvieron a tener actividad y hubo movimientos en la clasificación general.

Fútbol

Megaoperativo en Argentina desmantela red global de piratería con más de 8 millones de usuarios

Canal RCN

¿Qué hay pa’ dañar?: el nuevo programa del Canal RCN con Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia

Enfermedades

Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia