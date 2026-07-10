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Dólar en Colombia HOY, viernes 10 de julio de 2026: abrió en mínimos no vistos en años

La moneda estadounidense perdió más de $34 frente a la jornada anterior y acumula una caída superior a los $400 en lo corrido del año.

Dólar a la baja
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

julio 10 de 2026
09:17 a. m.
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El precio del dólar en Colombia continúa mostrando una tendencia descendente este viernes 10 de julio de 2026. Luego de un moderado repunte de la divisa en la jornada del jueves, nuevamente se registró una caída en la Tasa Representativa del Mercado.

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¿Cuál es la TRM del dólar en Colombia para el 10 de julio de 2026?

La TRM vigente para este viernes fue fijada en $3.305,38 por dólar, lo que representa una disminución de $34,27 frente a la jornada anterior, cuando se ubicó en $3.339,65.

A comienzo de 2026, el dólar se cotizaba en $3.757,08, por lo que la disminución alcanza $422, equivalente al 11,24 %, confirmando de esta manera la tendencia a la baja que se ha mantenido a lo largo del año, debido a múltiples factores de la economía internacional.

Durante la apertura de los mercados, la moneda estadounidense inició la jornada con un precio promedio de $3.272,94, es decir, $32,44 por debajo de la TRM. En las primeras operaciones se realizaron 105 transacciones por US$55 millones, mientras que el precio mínimo fue de $3.266,20 y el máximo alcanzó $3.285. La apertura marcó un nivel que no se registraba desde enero de 2020.

¿Cómo aprovechar la baja del precio del dólar en Colombia?

La caída del dólar favorece principalmente a quienes tienen previsto realizar compras en el exterior o adquirir productos importados. Entre los artículos que podrían registrar menores costos se encuentran celulares, computadores, consolas de videojuegos, electrodomésticos, ropa, zapatos de marcas internacionales y vehículos importados.

El comportamiento de la divisa también beneficia a quienes planean viajes internacionales, ya que tiquetes aéreos, hospedajes y paquetes turísticos cotizados en dólares pueden resultar más económicos.

Además, las compras en plataformas internacionales podrían representar un ahorro, siempre considerando los costos de envío y los impuestos aplicables.

Para quienes deseen comprar dólares, la recomendación es acudir a bancos, entidades financieras, plataformas digitales autorizadas y casas de cambio legalmente establecidas, comparando previamente las tasas ofrecidas por cada entidad, ya que el valor puede variar según el proveedor.

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