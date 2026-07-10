ONU Mujeres alerta: un millón de mujeres y niñas sin ayuda por recortes internacionales

Al menos un millón de mujeres y niñas se quedaron sin asistencia desde enero de 2025 debido a los recortes presupuestarios en organismos que intervienen en crisis humanitarias, advirtió este viernes un informe de ONU Mujeres.

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La reducción de fondos se ha agudizado tras el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca, lo que ha impactado directamente en la ayuda internacional.

“Sabemos que esta cifra es solo la punta del iceberg”, señaló Sofía Calltorp, directora de Acción Humanitaria de ONU Mujeres, al calificar de “profundamente inquietantes” las conclusiones del reporte.

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Organizaciones al límite de cierre

El documento, basado en respuestas de 855 oenegés en 52 países, revela que nueve de cada diez organizaciones ya no pueden cubrir las necesidades actuales, en medio de la mayor disminución anual registrada en la ayuda pública al desarrollo.

Calltorp advirtió que las organizaciones de mujeres “en riesgo de cierre” están en la primera línea de las crisis más graves, como en Afganistán, República Democrática del Congo y Haití, donde permanecen incluso cuando la atención internacional se desvía hacia otros temas.

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El informe destaca que el personal del 65% de estas entidades trabaja sin remuneración para mantener servicios básicos, mientras las necesidades alcanzan niveles históricos.

Aumento de violencia de género

El 86% de las oenegés consultadas reportaron un incremento de la violencia de género en las comunidades, y los casos de agresión sexual vinculados a conflictos se duplicaron en 2025.

“El desmantelamiento de las organizaciones de mujeres no está ocurriendo en la nada, sino en el contexto de una reacción global en contra de los derechos de las mujeres y niñas”, concluyó Calltorp.