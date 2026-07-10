“Nadie que no sea médico puede inyectar sustancias”: cirujano plástico lanzó delicada advertencia

Las autoridades intensifican su lucha contra las clínicas clandestinas de cirugía estética tras el fallecimiento de Yulixa Toloza, en un establecimiento de garaje en el sur de Bogotá.

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El CTI llevó a cabo 10 allanamientos en la localidad de Usaquén, descubriendo graves irregularidades que ponen en riesgo la vida de pacientes que buscan procedimientos estéticos.

Durante las intervenciones, los investigadores encontraron medicamentos adulterados y vencidos, historias clínicas con irregularidades, y verificaron que dos apartamentos y dos clínicas continuaban operando pese a tener medidas cautelares vigentes que ordenaban su suspensión.

Las autoridades también inspeccionaron una IPS que habría atendido a pacientes previamente operados en lugares sin las condiciones adecuadas.

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Delicadas alertas sobre procedimientos estéticos invasivos

Minyor Avellaneda, secretario ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, advirtió sobre las señales de alerta:

Cuando usted va a un sitio que no tiene en exclusivo el uso para procedimientos médicos quirúrgicos, es un sitio del que hay que sospechar. Ningún sitio que hace temas de peluquería, de masajes, pueden realizar un procedimiento de carácter estético y quirúrgico.

El especialista aseguró que estos procedimientos solo pueden realizarse por cirujanos plásticos estéticos y reconstructivos certificados, no por médicos generales ni personal no médico.

Nadie que no sea médico y que no sea en este caso médico estético si tiene su grado, dermatólogo y cirujano plástico, pueden inyectar a nadie.

¿Cómo saber si el procedimiento lo realiza un médico certificado?

Para verificar la legitimidad de un profesional, Avellaneda recomienda consultar el Registro Único de Profesionales de la Salud (RethUS), donde se puede confirmar si una persona estudió medicina y posee especialidad médica.

También sugirió verificar en la página de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica si el cirujano pertenece a esta agremiación.

Las investigaciones revelaron que cientos de mujeres han caído en redes que practican cirugías sin higiene, autorización ni personal capacitado. Algunos establecimientos exhiben diplomas falsos de universidades que nunca registraron a esos supuestos profesionales.