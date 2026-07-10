Luis Alfonso lanzó canción en honor a Yeison Jiménez tras seis meses de su muerte

Seis meses han pasado después del trágico accidente aéreo en el que Yeison Jiménez y cinco personas murieron en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, mientras se encontraban viajando en la avioneta del artista.

Por supuesto, Colombia y el mundo reaccionaron a la lamentable noticia que, sin duda alguna, marcó un antes y un después para el género regional en el que hoy se sigue conmemorando la vida del artista.

Luis Alfonso lanzó canción en honor a Yeison Jiménez

No cabe duda de que Luis Alfonso se convirtió en uno de los artistas más cercanos a Yeison Jiménez durante sus últimos años de vida, pues ambos lograron participar en distintas colaboraciones de alto impacto que al día de hoy siguen siendo un éxito en distintas plataformas musicales.

Durante el masivo homenaje en honor al caldense, hecho el pasado 31 de enero en el estadio El Campín, el artista decidió rendir un tributo especial al interpretar con su guitarra una canción que hizo para Jiménez. Pese a que en dicho instante solo se habría tratado de una composición, en horas recientes se confirmó el lanzamiento oficial de la canción.

La noticia fue confirmada por el propio artista, quien se encontró con Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante, y le compartió uno de los fragmentos de la sentida canción en donde exalta la amistad, el cariño y la influencia del oriundo de Manzanares.

“Con mucho respeto y sentimiento le hicimos esta canción ‘Adiós amigo’ a Yeison Jiménez. En honor no solo a él, sino a todos los que tienen un angelito en el cielo (...) ya disponible en todos lados. Mañana ya son seis meses en los que muchos hemos sentido la ausencia del aventurero”, manifestó el cantante.

Por supuesto, la reacción por parte de la empresaria no se hizo esperar ya que la mujer agradeció, por medio de un sentido mensaje, la conmovedora canción que hoy recuerda una vez más el gran legado del “aventurero” de Colombia.

“Luis Alfonso, gracias por este hermoso homenaje a mi hermano Yeison. Se nota el respeto, la admiración y el cariño como interpretaste cada palabra. Fue un momento lleno de emoción que llegó al corazón de quienes admiramos su música. Gracias por mantener vivo ese legado con tanto sentimiento. ¡Mis respetos y admiración para ti!”, expresó Jiménez.

Familia y amigos recuerdan a Yeison Jiménez

Por otro lado, las redes sociales ya han recordado los seis meses tras la muerte del artista, quien meses antes del accidente aseguró que estaría ausente al cumplir 35 años. Este fue el caso de su hermana, quien compartió un especial mensaje en honor al caldense.

“Ya han pasado 6 meses sin tu risa ni tu locura, los regaños y si todo cambió, ya nada es igual, contigo se fue todo. Y yo acá tratando de ser fuerte, pero llevando una procesión por dentro que no para, que no sana, que no entiende. Yo solo le pido a Dios volvernos a ver y que ese día no nos tengamos que separar ya nunca más”, aseguró la empresaria.