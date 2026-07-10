🔴EN VIVO🔴 Tour de Francia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 7

Tras superar la primera gran prueba de alta montaña en los Pirineos, el Tour de Francia 2026 cambia completamente de escenario. Este viernes 10 de julio el pelotón afrontará una etapa diseñada para la velocidad, con un recorrido de 175,1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos que promete una emocionante definición al sprint.

Los principales equipos de embaladores buscarán controlar cualquier intento de fuga para llegar con opciones intactas al último kilómetro. Por ello, salvo una sorpresa, el protagonismo volverá a recaer en los grandes velocistas de la competencia.

La séptima fracción también representa el cierre del primer tercio de la carrera, una fase clave para que los favoritos al título administren fuerzas antes de las próximas jornadas de montaña.

¿Cómo será la etapa 7 del Tour de Francia 2026?

El recorrido presenta un perfil prácticamente llano y solo incluye un puerto puntuable: la Cota de Béguey, una subida de cuarta categoría situada a menos de 40 kilómetros de la meta.

La dificultad del ascenso no parece suficiente para romper el control del pelotón, por lo que todo apunta a un embalaje masivo en las calles de Burdeos, una de las ciudades más tradicionales del Tour de Francia y escenario habitual de finales espectaculares.

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Otro factor que podría influir será el intenso calor. Los pronósticos anuncian temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados durante la llegada, una condición que obligará a los equipos a gestionar cuidadosamente la hidratación y el desgaste físico de sus corredores.

¿Dónde ver EN VIVO la etapa 7 del Tour de Francia?

Los aficionados podrán seguir EN VIVO todas las emociones del Tour de Francia a través de la aplicación del Canal RCN, así como en DeportesRCN.com, donde habrá cobertura minuto a minuto, clasificación general, análisis y todas las novedades de la carrera.

Después de una jornada que exigió al máximo a los escaladores, el Tour ofrece ahora una oportunidad para los especialistas en velocidad. Sin embargo, el desgaste acumulado y las altas temperaturas podrían convertir una etapa aparentemente tranquila en una carrera mucho más impredecible.

Vea la carrera aquí en vivo.