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Beneficios de la baja del dólar: ¿cómo aprovecharlo?

El precio del dólar sigue bajando con el paso de los días y acá le contamos cómo aprovechar esto.

Mañana Express

julio 10 de 2026
08:11 a. m.
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El precio del dólar continúa bajando en Colombia y sigue beneficiando a quienes tienen pensado realizar compras en el exterior o adquirir productos importados. Este 11 de julio, la divisa estadounidense abrió la jornada en $3.285, un valor que no se registraba desde hace aproximadamente seis años.

La caída del dólar representa una oportunidad para ahorrar en diferentes categorías, especialmente en productos cuyo precio depende del mercado internacional. Entre las compras que más podrían verse favorecidas están los celulares, computadores, consolas de videojuegos, electrodomésticos, ropa y zapatos de marcas internacionales, así como vehículos importados.

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Viajes y compras por internet, entre los más beneficiados

Otro de los sectores que podría registrar ahorros importantes es el turismo. Los colombianos que estén planeando vacaciones en el exterior podrán encontrar mejores precios al momento de pagar tiquetes aéreos, hospedajes y paquetes turísticos cotizados en dólares.

Asimismo, las compras en plataformas internacionales pueden resultar más económicas gracias a la disminución en la tasa de cambio, siempre teniendo en cuenta los costos de envío y los impuestos aplicables.

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¿Dónde comprar dólares de forma segura?

Quienes deseen aprovechar el momento para comprar dólares pueden hacerlo a través de bancos y entidades financieras, plataformas digitales autorizadas y casas de cambio legalmente establecidas.

Antes de realizar la compra, los expertos recomiendan comparar las tasas ofrecidas por cada entidad, ya que pueden existir diferencias. Además, recuerdan que el comportamiento del dólar depende de factores económicos nacionales e internacionales, por lo que su precio puede variar de un día a otro.

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