Movimiento clave en el precio del dólar: así abrió hoy 7 de septiembre de 2026

Como es habitual, el Banco de la República monitoreó el precio del dólar y reveló que la Tasa Representativa del Mercado abrió este 7 de septiembre de 2026 en 3.126,08 pesos.

Es decir que, respecto a la del lunes de la semana pasada (31 de agosto de 2026), hubo una reducción de 76.71 pesos y el 2.4 %.

Precio del dólar en Colombia hoy 7 de septiembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del mismo día del mes anterior (7 de agosto de 2026), tuvo un decrecimiento de 31.35 pesos, que equivale al 0.99 %.

Tomando como referencia la TRM de hace un año (7 de septiembre de 2025), la disminución fue de 834.86 pesos, que representan un 21.08 %.

Además, haciendo un balance con la Tasa Representativa con la que inició el 2026, el descenso fue de 631 pesos y el 16.79 %.

¿Cómo se están comprando los dólares en las casas de cambio?

En promedio, de acuerdo con los primeros monitoreos de este 7 de septiembre de 2026, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.180 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Medellín: 3.290 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del mercado en los últimos días?

Desde el miércoles 2 de septiembre, la Tasa Representativa del Mercado se ha mantenido por debajo de la barrera de los 3.200 pesos.

Los cambios exactos han sido los siguientes: