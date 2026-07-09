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Movimiento clave en el precio del dólar: así abrió hoy 7 de septiembre de 2026

Descubra cómo abrió exactamente el precio del dólar en Colombia hoy 7 de septiembre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 07 de 2026
08:36 a. m.
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Como es habitual, el Banco de la República monitoreó el precio del dólar y reveló que la Tasa Representativa del Mercado abrió este 7 de septiembre de 2026 en 3.126,08 pesos.

Es decir que, respecto a la del lunes de la semana pasada (31 de agosto de 2026), hubo una reducción de 76.71 pesos y el 2.4 %.

Precio del dólar en Colombia hoy 7 de septiembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del mismo día del mes anterior (7 de agosto de 2026), tuvo un decrecimiento de 31.35 pesos, que equivale al 0.99 %.

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Tomando como referencia la TRM de hace un año (7 de septiembre de 2025), la disminución fue de 834.86 pesos, que representan un 21.08 %.

Además, haciendo un balance con la Tasa Representativa con la que inició el 2026, el descenso fue de 631 pesos y el 16.79 %.

¿Cómo se están comprando los dólares en las casas de cambio?

En promedio, de acuerdo con los primeros monitoreos de este 7 de septiembre de 2026, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.180 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Medellín: 3.290 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del mercado en los últimos días?

Desde el miércoles 2 de septiembre, la Tasa Representativa del Mercado se ha mantenido por debajo de la barrera de los 3.200 pesos.

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Los cambios exactos han sido los siguientes:

  • Miércoles 2 de septiembre de 2026: 3.184,00 pesos.
  • Jueves 3 de septiembre de 2026: 3.140,55 pesos.
  • Viernes 4 de septiembre de 2026: 3.141,36 pesos.
  • Sábado 5 de septiembre de 2026: 3.126,08 pesos.
  • Domingo 6 de septiembre de 2026: 3.126,08 pesos.
  • Lunes 7 de septiembre de 2026: 3.126,08 pesos.
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