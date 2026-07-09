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Alcaldía cambiará neveras viejas por nuevas en estos estratos: así funciona el beneficio

Conozca las personas que pueden aplicar a este importante beneficio.

Mateo Alfonso Rey

septiembre 07 de 2026
12:46 p. m.
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La Alcaldía de Barranquilla puso en marcha una estrategia social y ambiental orientada a la sustitución de neveras viejas por nuevas en los hogares pertenecientes a los estratos 1 y 2 de la capital del Atlántico.

La iniciativa busca aliviar el bolsillo de las familias vulnerables mediante la reducción del consumo energético y, de forma simultánea, prevenir emergencias ambientales provocadas por el arrojo de escombros y basura voluminosa a los arroyos de la ciudad.

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Ahorro en la factura de energía para familias del Caribe

El alto costo de las tarifas de energía en el Caribe colombiano representa uno de los mayores desafíos para la economía doméstica. Diagnósticos técnicos del sector eléctrico señalan que los electrodomésticos de refrigeración con más de diez años de uso continuo pueden representar entre el 40 % y el 50 % del valor total del recibo de la luz, debido a la degradación de sus motores y al desgaste de sus sistemas de aislamiento.

Con la entrega de neveras de alta eficiencia energética (clasificación A o superior), las familias beneficiarias experimentarán una disminución drástica en kilovatios hora consumidos. Este cambio se traducirá de manera directa en un alivio financiero mensual para las poblaciones con menores ingresos de la ciudad.

Impacto ambiental: menos residuos voluminosos en esquinas y arroyos

Más allá del impacto económico positivo, el proyecto responde a una problemática recurrente de infraestructura urbana: la disposición inadecuada de aparatos inservibles en la vía pública. En época de lluvias, la presencia de colchones, muebles y electrodomésticos en los canales de agua pluvial obstruye el flujo de las corrientes, provocando desbordamientos, inundaciones y daños en las vías.

Para mitigar este riesgo, el programa distrital exige la entrega obligatoria de la nevera antigua al momento de recibir el equipo nuevo. A través de un modelo de gestión de residuos posconsumo, las unidades retiradas se trasladan a plantas especializadas donde se realiza:

  • Extracción de gases refrigerantes: Tratamiento seguro para evitar emisiones que dañan la capa de ozono y promueven el efecto invernadero.
  • Aprovechamiento de materiales: Reciclaje técnico de componentes plásticos, cobres y metales.
  • Chatarrización certificada: Destrucción del chasís para garantizar que el artefacto ineficiente no vuelva al mercado usado.

¿Cómo acceder al programa de sustitución de neveras en Barranquilla?

La administración municipal, en articulación con entidades del sector energético y ambiental, adelanta jornadas de priorización mediante censos en barrios de estratos 1 y 2. Los criterios de selección consideran el nivel de vulnerabilidad del hogar y el estado de deterioro del electrodoméstico actual.

Los ciudadanos interesados deben mantenerse atentos a los canales oficiales de la Alcaldía de Barranquilla y la Secretaría de Gestión Social para conocer las fechas de inscripciones y los requisitos operativos habilitados en cada localidad.

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