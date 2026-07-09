Nuevas multas por exceso de velocidad en Colombia: así cambiarán los cobros y fotomultas

El Congreso de la República avanza en el trámite de un proyecto de ley que busca transformar el esquema de multas por exceso de velocidad en Colombia.

La iniciativa plantea reemplazar las tarifas fijas actuales por un modelo de sanciones graduales, al tiempo que establece mayores regulaciones para las cámaras de fotomultas y la medición de velocidad en las carreteras del país.

¿Cómo cambiarán las multas por exceso de velocidad en Colombia?

Actualmente, la normativa de tránsito impone una sanción uniforme (infracción tipo C29) sin importar qué tanto se supere el límite fijado en la vía. El nuevo texto propone una escala progresiva basada en la gravedad del exceso cometido, calculada en Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes (SMLDV):

Excesos leves (8 SMLDV): Aplicable cuando se supera levemente la velocidad permitida.

Excesos moderados (15 a 20 SMLDV): Para rangos intermedios de velocidad.

Excesos severos (30 SMLDV): Aplicable a conductas de alta velocidad o conducción temeraria.

Este enfoque busca que el castigo económico sea proporcional al riesgo generado para los peatones y demás actores viales.

Uno de los puntos clave de la propuesta legislativa se centra en el funcionamiento de los sistemas automáticos y semiautométicos de fotodetección. El proyecto exige que la ubicación de los radares responda de manera estricta a criterios técnicos de prevención de siniestralidad vial y no a fines recaudatorios.

Nuevas exigencias técnicas para las cámaras salvavidas

Señalización visible: Las vías deberán contar con avisos claros y previos que adviertan la presencia de los dispositivos.

Calibración periódica: Se establecerán auditorías obligatorias para evitar errores en la medición del radar.

Control de notificaciones: Obligatoriedad de identificar correctamente al infractor conforme a los fallos de la Corte Constitucional.

Asimismo, la iniciativa contempla la medición de velocidad por tramos, una metodología que calcula el tiempo empleado por un vehículo para recorrer una distancia entre dos puntos. Si la velocidad promedio excede el límite permitido, el sistema genera el comparendo automáticamente.

El proyecto de ley ha abierto un debate entre expertos en seguridad vial y gremios de transporte. Mientras los especialistas defienden la gradualidad como una herramienta pedagógica que desincentiva los siniestros, distintas asociaciones de conductores solicitan mayores garantías frente al proceso de notificación de las multas.