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Tras varios días cayendo, el dólar tuvo un rebote este 28 de abril: así se cotiza hoy en Colombia

La divisa estadounidense registró su mayor subida diaria de la última semana, aunque sigue sin superar los 3.600 pesos.

Dólar hoy en Colombia 28 de abril de 2026 así está la TRM
FOTO: Freepik

Noticias RCN

abril 28 de 2026
08:59 a. m.
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El precio del dólar en Colombia para este martes 28 de abril de 2026 muestra un repunte tras varios días de estabilidad y caídas consecutivas, aunque sigue sin superar la barrera de los $3.600, lo que se ha mantenido por más de 10 días.

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La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue fijada en 3.593,17 pesos, lo que marca un cambio relevante frente al comportamiento reciente de la divisa en el país.

En comparación con el lunes 27 de abril, cuando la TRM se ubicó en 3.551,17 pesos, el dólar registra un incremento de 42 pesos, equivalente a una variación de 1,18%. Este movimiento representa el mayor ajuste diario en la última semana de abril y rompe la tendencia bajista que había predominado durante varios días.

Comportamiento del dólar en Colombia

El comportamiento reciente del dólar en Colombia venía mostrando una reducción progresiva. Entre el 22 y el 27 de abril, la divisa cayó desde niveles cercanos a 3.576 pesos hasta tocar su punto más bajo del mes en 3.551,17 pesos.

En lo que vamos de abril, el dólar mantiene un balance negativo frente al peso colombiano. El mes inició con una TRM de 3.660,10 pesos el 1 de abril, lo que implica una caída acumulada de 66,93 pesos, equivalente a -1,83% hasta el nivel actual.

¿En cuánto está el dólar hoy en casas de cambio y apertura del mercado?

Durante la jornada de este martes, la divisa abrió en 3.620,33 pesos, situándose 27,16 pesos por encima de la TRM oficial. En los primeros minutos de negociación, el dólar mostró un comportamiento dinámico con un mínimo de 3.611 pesos y un máximo de 3.620,33 pesos.

A las 8:05 a.m., el mercado ya registraba 34 transacciones por un total de US$12,5 millones, lo que refleja actividad temprana relevante en el mercado cambiario colombiano.

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