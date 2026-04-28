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Impactante predicción de Diomedes Díaz antes de morir: su hijo habló

Rafael Santos contó profecía de Diomedes Díaz antes de morir y que se cumplió.

Predicción Diomedes Díaz
Foto: Captura pantalla Buen Día Colombia/IG Diomedes Díaz Vive

Noticias RCN

abril 28 de 2026
08:52 a. m.
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Rafael Santos reveló profecía de Diomedes Díaz que, según su testimonio, se cumplió tras la muerte del cantante en 2013. El hijo del “Cacique de La Junta” habló en entrevista con Expediente Final asegurando que su padre predijo señales específicas que ocurrieron durante su velorio.

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Las declaraciones reactivaron el interés por uno de los episodios más comentados del legado del artista vallenato.

¿Qué dijo Diomedes Díaz antes de morir?

De acuerdo con Rafael Santos Díaz, su padre le advirtió que el día de su velorio aparecerían dos perros negros en el lugar donde sería despedido.

Sin embargo, tras la muerte de Diomedes Díaz el 22 de diciembre de 2013, el hecho ocurrió como lo había descrito. Durante las exequias, dos perros con esas características permanecieron cerca del féretro.

Decía algo: ‘El día que yo me muera, a donde ustedes velen mi cuerpo, ahí van a llegar dos perros del color negro’ y yo: Mi papá está borracho, ya está hablándome locuras, que van a llegar dos perros", demostrando que en el momento no lo creyó, aunque continuó con la conversación con su padre: “¿Por qué?, ¿Cómo por qué me van a llegar dos perros?”, a lo que su padre habría respondido: “Son los ángeles que me van a guiar el camino. No sea terco. Crea en su papá, lo que le estoy diciendo

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El relato indica que los animales estuvieron presentes durante gran parte de la ceremonia y desaparecieron justo en el momento en que el ataúd fue trasladado para su último recorrido.

Ya para levantar el cajón y subirlo al carro de bomberos, los perritos se levantaron, yo volteé la mirada y no los vi más, pero me cumplió mi papá con esos perritos.

Además de esa predicción, el artista también habría manifestado cómo quería que fuera su despedida, incluyendo la presencia de vendedores informales como parte del homenaje.

Profecía de Diomedes Díaz es tendencia en redes

El tema resurgió luego de que Rafael Santos compartiera estos detalles en una entrevista, más de una década después del fallecimiento del cantante.

El testimonio generó reacciones en redes sociales, donde seguidores del vallenato debatieron sobre el significado de la experiencia y recordaron la influencia cultural de Diomedes Díaz.

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El artista, considerado una de las figuras más importantes del género en Colombia, sigue siendo tema de conversación por su vida personal, su carrera musical y las historias que rodean su legado.

La revelación de Rafael Santos vuelve a poner en el foco a Diomedes Díaz, mostrando cómo su figura sigue generando interés incluso años después de su muerte.

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