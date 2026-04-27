Ojo: implementaron nuevo requisito para quienes buscan tramitar la visa a EE. UU.

Este lunes 27 de abril se confirmó un cambio clave en el proceso para obtener la visa estadounidense, una medida que impactará directamente a miles de solicitantes en Colombia. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció la actualización de uno de los requisitos más relevantes para quienes buscan tramitar el documento, especialmente en la categoría visa B1/B2, destinada a turismo y negocios.

La modificación introduce un ajuste significativo en los procedimientos habituales, ampliando la obligatoriedad de la entrevista presencial, un paso que anteriormente tenía excepciones dependiendo de la edad del solicitante. Esta decisión responde a una revisión de los protocolos consulares y a la necesidad de fortalecer los procesos de verificación.

Entrevista obligatoria para todos los solicitantes

El cambio más importante radica en que ya no habrá exenciones para ciertos grupos etarios. Hasta hace poco, los menores de 14 años y los mayores de 79 podían, en algunos casos, evitar la entrevista consular. Sin embargo, con la nueva disposición, todos los solicitantes deberán presentarse personalmente en la sede diplomática en Bogotá.

Esto implica que cada persona, sin importar su edad, tendrá que acudir a la cita programada, entregar su documentación y responder a las preguntas de los oficiales consulares. La medida busca unificar los criterios de evaluación y garantizar que cada solicitud sea analizada de manera directa.

Desde la embajada han sido enfáticos en señalar que este ajuste aplica para nuevos trámites y también para algunos procesos de renovación, por lo que recomiendan a los usuarios revisar cuidadosamente los requisitos actualizados antes de iniciar el procedimiento.

Cambios que generan dudas entre los solicitantes

La decisión ha generado inquietudes entre los ciudadanos, especialmente entre quienes anteriormente estaban exentos de este paso. Familias con menores de edad y adultos mayores deberán ahora reorganizar su proceso para incluir la entrevista presencial, lo que puede implicar mayores tiempos de espera y logística adicional.

No obstante, las autoridades consulares han reiterado que el objetivo es optimizar la evaluación de las solicitudes y mantener estándares más rigurosos en la expedición de visas. También se ha insistido en la importancia de preparar adecuadamente la documentación y acudir con información clara sobre el propósito del viaje.

En ese contexto, quienes planean solicitar la visa en 2026 deberán tener en cuenta este nuevo requisito como parte central del proceso. La recomendación principal es iniciar el trámite con anticipación, verificar cada paso y estar preparados para la entrevista, que ahora se convierte en un filtro obligatorio para todos los aspirantes.