Colombia ingresó al top 10 de compradores de vivienda en Estados Unidos: estas son las claves a tener en cuenta

El mercado de vivienda en Estados Unidos sigue captando la atención de inversionistas internacionales, incluidos los colombianos, que ya figuran entre los principales compradores extranjeros. Sin embargo, detrás de este interés hay condiciones exigentes y riesgos que obligan a analizar con cuidado cada decisión.

Colombianos ganan terreno en el mercado inmobiliario de EE. UU.

De acuerdo con cifras recientes de la National Association of Realtors (NAR), Colombia se ubicó entre los diez países con mayor participación en la compra de vivienda en Estados Unidos, representando el 3 % de las adquisiciones realizadas por extranjeros. En total, estas operaciones alcanzaron cerca de 78.100 propiedades entre abril de 2024 y marzo de 2025, por un valor aproximado de 56.000 millones de dólares.

El comportamiento del mercado explica parte de este fenómeno. Aunque los precios se mantienen elevados, con un valor mediano cercano a los 408.800 dólares, y las tasas hipotecarias rondan el 6,30 %, el sector sigue activo y con demanda sostenida.

Además, el informe revela que casi la mitad de las compras por parte de extranjeros se realizan de contado, lo que evidencia que se trata de un mercado con altas barreras de entrada.

Las claves que debe revisar antes de invertir desde Colombia

Ante este panorama, han surgido nuevas alternativas como la inversión fraccionada, que permite acceder al mercado sin necesidad de adquirir una propiedad completa. No obstante, expertos recomiendan analizar varios aspectos antes de dar el paso.

"El hecho de que 47 % de las compras de extranjeros se haga de contado confirma que este sigue siendo un mercado con barreras de entrada altas. La inversión por fracciones no borra esa realidad, pero sí permite que más personas participen sin tener que comprar un inmueble completo", afirma Mathias Llano-White, CEO y cofundador de Simpl Homes.

Uno de los puntos más relevantes es entender qué se está comprando. En estos modelos, el inversionista no adquiere directamente una vivienda, sino una participación en una estructura legal que es propietaria del inmueble, lo que cambia las condiciones de uso, renta y eventual venta.

También es clave analizar el comportamiento del mercado por regiones. Mientras algunas zonas mantienen valorización, otras, como Florida, han registrado caídas recientes en precios, lo que demuestra que no todos los destinos ofrecen las mismas oportunidades.

Otro factor determinante es calcular la rentabilidad real. Especialistas advierten que muchos inversionistas se enfocan en el rendimiento bruto y no en el neto, que incluye costos como impuestos, seguros, administración y mantenimiento.

A esto se suma la necesidad de revisar documentos legales, conocer las comisiones y entender las obligaciones tributarias en Colombia. La normativa establece que los activos en el exterior deben ser reportados bajo ciertas condiciones, lo que puede implicar responsabilidades adicionales para el inversionista.

RELACIONADO La razón por la que compradores de vivienda VIS están echando para atrás el negocio

Finalmente, los expertos coinciden en que este tipo de inversión no ofrece liquidez inmediata. Se trata de una apuesta de mediano plazo, que puede tardar varios años en generar retornos o permitir la salida del capital.

En ese contexto, aunque el interés de los colombianos por el mercado inmobiliario estadounidense sigue en aumento, la recomendación es clara: informarse, comparar y entender los riesgos antes de invertir.