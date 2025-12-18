El dropshipping impulsa el auge digital de la joyería colombiana

Durante 2025, las ventas online del sector registraron incrementos de entre el 22 % y el 25 %, impulsadas por la adopción del modelo de dropshipping, que permite vender joyas bajo demanda sin necesidad de inventarios propios. Esta tendencia, alineada con el crecimiento del comercio electrónico en Colombia, está transformando la forma de emprender, escalar y exportar en la industria joyera, abriendo oportunidades para pequeños y medianos empresarios que hoy logran márgenes de utilidad cercanos al 200 %.

El dropshipping acelera la digitalización de la joyería en Colombia

La joyería colombiana atraviesa un proceso acelerado de transformación digital. De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el comercio electrónico en el país creció cerca del 3 %, una dinámica que ha sido aprovechada por los empresarios del sector joyero para fortalecer sus canales virtuales. En este contexto, el dropshipping se ha posicionado como una de las estrategias más efectivas para aumentar ventas y ampliar mercados sin asumir altos costos operativos.

Según estimaciones de Oro Colombia, los emprendedores que han adoptado este modelo lograron incrementar sus ventas digitales entre un 22 % y un 25 % durante 2025, consolidando al canal online como un pilar clave del negocio.

¿Por qué el dropshipping se convirtió en el motor del sector joyero?

El dropshipping permite comercializar productos sin mantener inventario propio, ya que la fabricación, el almacenamiento y la logística quedan en manos de terceros. David Londoño, CEO de Oro Colombia, explica que esta estructura reduce de forma significativa el capital inicial necesario para emprender y disminuye el riesgo de pérdidas por inventario u obsolescencia.

Además, la flexibilidad del modelo facilita probar nuevas colecciones, precios y mercados sin grandes inversiones. “Esto permite a los vendedores enfocar sus recursos en marketing y construcción de marca, logrando márgenes de utilidad de hasta el 200 % sobre su inversión”, asegura Londoño.

Ventas online, márgenes altos y expansión internacional

Otro de los grandes beneficios del dropshipping en la joyería es la posibilidad de escalar a nivel internacional sin contar con una operación de exportación propia. Al apoyarse en plataformas que integran pagos, logística y tiendas virtuales, los emprendedores pueden vender fuera del país de forma más sencilla y eficiente.

Los productos con mayor rotación bajo este esquema suelen ser aquellos con precios inferiores a los 300.000 pesos, como dijes, pulseras, topos y candongas. En particular, las referencias en tejidos de cadenería se destacan por su facilidad de escalamiento en el comercio electrónico, gracias a su demanda constante y logística simplificada.

Oro Colombia y el ecosistema que impulsa a los emprendedores digitales

Actualmente, más de 100 empresarios comercializan joyas de Oro Colombia a través de canales digitales. La compañía desarrolló un ecosistema colaborativo que acompaña a los joyeros desde cero en su proceso de transformación tecnológica, ofreciéndoles una plataforma virtual personalizada, apoyo en el diseño de marca y acceso a un catálogo de más de 800 referencias con material fotográfico y videográfico profesional.

A esto se suma un programa educativo con mentorías personalizadas en redes sociales, posicionamiento digital, crecimiento personal y estrategias de venta online, claves para competir en un entorno cada vez más digitalizado.

El futuro del comercio digital en la joyería colombiana

Modelos como el dropshipping están redefiniendo la logística tradicional del sector joyero al eliminar la barrera del inventario y facilitar la expansión internacional. Esta tendencia no solo está impulsando las ventas digitales, sino que también está formando una nueva generación de empresarios capaces de escalar sus negocios, fortalecer sus marcas y asegurar la competitividad de la joyería colombiana en el mercado global.