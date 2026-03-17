Trump sugirió que Venezuela podría ser el estado 51 de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar reacciones internacionales tras sugerir, en tono irónico, que Venezuela podría convertirse en el estado número 51 de su país.

El comentario se produjo luego de la victoria de la selección venezolana frente a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, un contexto deportivo que terminó mezclándose con la política.

A través de su red social Truth Social, el mandatario celebró el resultado del partido y destacó el momento que atraviesa el país suramericano. “Venezuela derrotó esta noche a Italia por 4-2… Están jugando realmente muy bien. Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela”, escribió.

En ese mismo mensaje, Trump lanzó la frase que encendió el debate: “Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?”.

Aunque el comentario fue interpretado por muchos como una broma, lo cierto es que llega en medio de un contexto político complejo entre ambas naciones, marcado por recientes tensiones, cambios de poder y nuevos acercamientos.

Donald Trump Venezuela estado 51: ¿broma o mensaje político?

El tono de la publicación ha generado múltiples interpretaciones. Mientras algunos la consideran una simple reacción espontánea tras un evento deportivo, otros analistas ven en la frase un reflejo del estilo político de Trump, caracterizado por declaraciones provocadoras que suelen tener trasfondo estratégico.

No es la primera vez que el mandatario menciona la idea de ampliar la influencia territorial de Estados Unidos. En otras ocasiones ha hecho comentarios sobre países como Canadá o incluso territorios estratégicos como Groenlandia, lo que ha alimentado el debate sobre sus intenciones geopolíticas.

En el caso de Venezuela, la situación es especialmente sensible. En los últimos meses, el país ha atravesado un escenario político inédito tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación liderada por Estados Unidos, lo que derivó en un nuevo esquema de poder encabezado por Delcy Rodríguez.

Este contexto ha abierto una etapa de cooperación entre Caracas y Washington, especialmente en temas energéticos, donde el petróleo juega un papel clave en la relación bilateral.

Donald Trump Venezuela estado 51: contexto político y relaciones recientes

El comentario del “estado 51” también coincide con un momento en el que Venezuela ha recuperado protagonismo internacional.

Según el propio Trump, el país está experimentando una etapa positiva, impulsada en parte por la reactivación de su industria petrolera.

Además, el triunfo deportivo en el Clásico Mundial de Béisbol sirvió como catalizador simbólico para ese discurso optimista. La selección venezolana avanzó a la final del torneo, lo que aumentó la visibilidad del país en la escena internacional.

Sin embargo, expertos advierten que, más allá del tono humorístico, este tipo de declaraciones no pueden desligarse del contexto político.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha estado marcada por tensiones históricas, sanciones económicas e incluso acciones militares recientes, lo que hace que cualquier comentario presidencial tenga repercusiones diplomáticas.

Por ahora, no existe ninguna propuesta formal que apunte a una integración territorial de Venezuela a Estados Unidos. No obstante, la frase de Trump volvió a poner sobre la mesa el alcance de su discurso y la manera en que combina política, actualidad y provocación.

Así, lo que comenzó como un comentario en medio de una celebración deportiva terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de debate internacional, donde la línea entre la broma y la estrategia política sigue siendo difusa.