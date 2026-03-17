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Juancho de la Espriella fue internado de urgencia: esto se sabe

Esto se sabe de la salud de Juancho de la Espriella tras su hospitalización. ¿Qué le pasó al artista?

Juancho de la Espriella
Foto: Cortesía Paola España

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
11:52 a. m.
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El reconocido acordeonero de vallenato, Juancho de la Espriella, de 53 años, generó preocupación entre sus seguidores luego de ser internado de urgencia en una clínica de Bogotá tras presentar fuertes dolores abdominales.

La información comenzó a circular en redes sociales, donde su entorno cercano confirmó la situación. Uno de los primeros en pronunciarse fue su mánager, Carlos Bloom, quien envió un mensaje de apoyo que rápidamente se viralizó.

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“Pido a Dios por la pronta recuperación de mi compadre… mucha fuerza, Juancho”, escribió, despertando muestras de solidaridad por parte de fanáticos y colegas del género vallenato.

De acuerdo con los primeros reportes, el músico fue trasladado a un centro asistencial tras experimentar un dolor intenso que requería atención médica inmediata.

¿Qué le pasó a Juancho de la Espriella y cuál es su diagnóstico?

Según información conocida, el artista presenta un cálculo renal, una condición médica que genera dolores agudos y que requiere manejo especializado.

Actualmente, Juancho de la Espriella permanece bajo observación médica y a la espera de un procedimiento quirúrgico para la extracción del cálculo.

Los cálculos renales son formaciones sólidas compuestas por pequeños cristales que se originan en los riñones o en los uréteres. Se producen cuando la orina contiene altas concentraciones de ciertas sustancias que, con el tiempo, se solidifican. Esta afección puede presentarse en personas de distintas edades y suele manifestarse con dolor intenso en la zona abdominal o lumbar.

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En el caso del acordeonero, los especialistas han indicado que el proceso se encuentra controlado y dentro de los parámetros médicos habituales, lo que ha dado un parte de tranquilidad frente a su evolución.

Estado de salud de Juancho de la Espriella

De acuerdo con fuentes cercanas, se le practicará un procedimiento médico para retirar el cálculo renal. Este tipo de intervenciones, dependiendo del tamaño y ubicación del cálculo.

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Por ahora, el artista continúa en observación, mientras se prepara para la intervención que permitirá aliviar definitivamente las molestias.

Mientras avanza su recuperación, las muestras de apoyo continúan llegando, reflejando el cariño que el público colombiano le tiene al artista. Se espera que en los próximos días haya nuevos reportes sobre su evolución y eventual regreso a los escenarios.

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