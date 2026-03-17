Impuesto de semaforización para motos: valor y modelos que deben pagarlo en 2026

El uso de motocicletas en Colombia continúa creciendo y, con ello, también aparecen dudas sobre los cobros asociados a estos vehículos.

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Uno de los que más consultas genera es el impuesto de semaforización, una tasa que en algunas ciudades deben pagar los motociclistas para contribuir al mantenimiento de la infraestructura vial.

Este cobro no es un impuesto nacional. Se trata de una tasa municipal, lo que significa que cada ciudad decide si lo aplica o no. En algunos territorios se incluye dentro del impuesto vehicular, mientras que en otros aparece como un cobro adicional en los recibos relacionados con movilidad.

¿Qué es el impuesto de semaforización y qué cubre?

El impuesto de semaforización tiene como objetivo financiar el funcionamiento y modernización de la red de semáforos de las ciudades. Con estos recursos se busca mejorar la gestión del tráfico y la seguridad vial.

Este dinero suele destinarse a varios aspectos clave de la movilidad urbana, entre ellos:

Instalación de nuevos semáforos

Mantenimiento de la red semafórica

Modernización de sistemas de control de tráfico

Señalización y gestión de la movilidad en las ciudades.

Por tratarse de un cobro local, el pago depende del municipio donde esté matriculada la motocicleta. En algunas capitales del país las motos están incluidas dentro de esta tasa, mientras que en otras no se aplica o solo se cobra a ciertos vehículos.

¿Qué motos deben pagar el impuesto de semaforización en 2026?

Uno de los casos más consultados es el de Bogotá. De acuerdo con la normativa vigente, las motocicletas menores de 125 cc matriculadas en la capital no pagan impuesto vehicular, pero sí deben cancelar el impuesto de semaforización.

En cambio, las motos de 125 cc en adelante sí están obligadas a pagar el impuesto vehicular y, dependiendo del caso, también pueden tener incluido el cobro por semaforización dentro de sus obligaciones.

En 2026, el valor aproximado de este cobro en ciudades donde aplica es cercano a $77.350 pesos colombianos.

Aunque el monto no suele ser alto frente a otros impuestos, es importante que los propietarios de motocicletas revisen los pagos asociados a su vehículo, ya que este tipo de tasas pueden variar según la ciudad y las decisiones de cada administración local.